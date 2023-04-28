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"Думали, что у родителей безопаснее": детали гибели матери с дочкой в Днепре из-за ракеты РФ

Алёна Воронина
28 апреля 2023, 15:52 обновлено 28 апреля, 15:53
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Комната, где спали мать с 2-летней дочкой, была полностью разрушена. Отец ребенка выжил, потому что находился в другой комнате. Он в шоковом состоянии.
Ракетный удар по Днепру, свеча
Вражеская ракета убила в Днепре мать с 2-летним ребенком/ Днепропетровская ОВА, Instagram tanuxa69, ua.depositphotos.com

В Днепре российская ракета убила 31-летнюю женщину Ольгу и ее 2-летнюю дочь Веронику. Обломки ракеты российских оккупантов попали в частный жилой дом.

Ольга из-за войны перебралась к родителям, ведь думала, что в частном доме будет безопаснее в условиях угрозы ракетных ударов, однако трагическая судьба настигла их. Детали трагедии рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

Он сообщил, что родители Ольги пострадали в результате ракетного удара, они сейчас находятся в больнице.

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"Погибшая Ольга из-за войны перебралась в родительский дом. Думала – в частном секторе безопаснее. Надеялась – здесь она убережет от русских палачей своего двухлетнего ребенка. Но... Нынче здесь пожарище. Их больше нет. Отец и мать погибшей в больнице", – написал глава ОВА.

Муж Ольги и отец ее дочери выжил, потому что в момент атаки находился в другой комнате. Сейчас он находится в шоковом состоянии. Об этом рассказала в комментарии ТСН.uа двоюродная сестра погибшей Татьяна. Она отмечает, что обломки ракеты попали как раз в комнату, где спали Ольга и Вероника, комната полностью разрушена.

Она также рассказала, что родители погибшей находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

По словам Татьяны, Ольга всю жизнь прожила в Днепре и не покидала город даже после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину. Женщина была в декрете и воспитывала дочь.

  • Последствия ракетного удара окупантов по Днепру 28 апреля
    Последствия ракетного удара окупантов по Днепру 28 апреля Telegram Днепропетровской ОВА
  • Последствия ракетного удара окупантов по Днепру 28 апреля
    Последствия ракетного удара окупантов по Днепру 28 апреля Telegram Днепропетровской ОВА
  • Последствия ракетного удара окупантов по Днепру 28 апреля
    Последствия ракетного удара окупантов по Днепру 28 апреля Telegram Днепропетровской ОВА

Ракетный удар по Украине в ночь на 28 апреля

В ночь на пятницу, 28 апреля, российские оккупанты атаковали Украину ракетами. В частности, ракетный удар был нанесен по Умани Черкасской области. Одна из ракет ударила в многоэтажку – там разрушен подъезд и вспыхнул пожар. Также прилет был по складским зданиям в городе.

По состоянию на 14:47 количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажному дому в Умани увеличилось до 17, среди них трое детей. Поисковые работы продолжаются, спасатели продолжают разбирать руины.

Смотрите видео последствий удара российской ракеты по многоэтажке в Умани:

Также рано утром 28 апреля в Киеве прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги. В столице работали силы ПВО. В результате падения обломков перебита локальная линия электросетей и повреждена дорога. Жертв и разрушений нет. Как сообщили в КМВА, в Киеве сбили 11 российских ракет и два беспилотника.

Известно также, что в результате обстрела Днепра погибли женщина и двухлетний ребенок, сообщил мэр города Борис Филатов. Взрывы в Днепре прогремели около 04:30 утра 28 апреля.

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