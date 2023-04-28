"До фундамента надо было": россияне цинично обрадовались удару ракетой по многоэтажке в Умани

Часть граждан РФ начала писать в соцсетях, якобы "этих разрушений мало" и призывать "разрушить Киев".

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Россияне цинично обрадовались удару ракетой по многоэтажке в Умани/ ГСЧС Украины в Черкасской области, скрин

После ракетного удара страны-агрессора России по многоэтажке в Умани Черкасской области, в результате которого уже известно о 10 погибших, россияне еще раз показали свое истинное лицо. Многие граждане РФ начали писать в соцсетях, якобы радуются удару ракетой и смертям украинцев, а некоторые даже призывали оккупантов вызывать еще более серьезные разрушения.

Такие реакции россиян появились в российских пабликах. Граждане страны-оккупанта особо не сдерживали себя в выражении своих жестоких идей и мнений.

Часть россиян призвала Кремль убивать еще больше украинцев и вызывать своими атаками еще большие разрушения в Украине.

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Также некоторые пользователи в пабликах страны-агрессора пытались неуклюже оправдать РФ, предполагая, якобы в дом попала не российская ракета, а ракета украинской ПВО.

Встречались комментарии, в которых россияне писали, что это еще "мало разрушений, до фундамента надо", некоторые выплескивали свою агрессию и писали, якобы "украинцы должны страдать".

Реакция россиян на ракетный удар по Умани/ скрин

Реакция россиян на ракетный удар по Умани/ скрин

Реакция россиян на ракетный удар по Умани/ скрин

Реакция россиян на ракетный удар по Умани/ скрин

Реакция россиян на ракетный удар по Умани/ скрин

Реакция россиян на ракетный удар по Умани/ скрин

Ракетный удар по Украине в ночь на 28 апреля

В ночь на пятницу, 28 апреля, российские оккупанты атаковали Украину ракетами. В частности, ракетный удар был нанесен по Умани Черкасской области. Одна из ракет ударила в многоэтажку – там разрушен подъезд и вспыхнул пожар. Также прилет был по складским зданиям в городе.

В настоящее время известно о 10 погибших в результате попадания российской ракеты в многоэтажку в Умани. В частности, погибли два 10-летних ребенка. Поисковые работы продолжаются, спасатели продолжают разбирать руины.

Также рано утром 28 апреля в Киеве прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги. В столице работали силы ПВО. В результате падения обломков перебита локальная линия электросетей и повреждена дорога. Жертв и разрушений нет. Как сообщили в КМВА, в Киеве сбили 11 российских ракет и два беспилотника.

Известно также, что в результате обстрела Днепра погибли женщина и трехлетний ребенок, сообщил мэр города Борис Филатов. Взрывы в Днепре прогремели около 04:30 утра 28 апреля.

Смотрите видео последствий удара российской ракеты по многоэтажке в Умани:

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