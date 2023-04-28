"До фундамента надо было": россияне цинично обрадовались удару ракетой по многоэтажке в Умани

После ракетного удара страны-агрессора России по многоэтажке в Умани Черкасской области, в результате которого уже известно о 10 погибших, россияне еще раз показали свое истинное лицо. Многие граждане РФ начали писать в соцсетях, якобы радуются удару ракетой и смертям украинцев, а некоторые даже призывали оккупантов вызывать еще более серьезные разрушения.
Такие реакции россиян появились в российских пабликах. Граждане страны-оккупанта особо не сдерживали себя в выражении своих жестоких идей и мнений.
Часть россиян призвала Кремль убивать еще больше украинцев и вызывать своими атаками еще большие разрушения в Украине.
Также некоторые пользователи в пабликах страны-агрессора пытались неуклюже оправдать РФ, предполагая, якобы в дом попала не российская ракета, а ракета украинской ПВО.
Встречались комментарии, в которых россияне писали, что это еще "мало разрушений, до фундамента надо", некоторые выплескивали свою агрессию и писали, якобы "украинцы должны страдать".
Ракетный удар по Украине в ночь на 28 апреля
В ночь на пятницу, 28 апреля, российские оккупанты атаковали Украину ракетами. В частности, ракетный удар был нанесен по Умани Черкасской области. Одна из ракет ударила в многоэтажку – там разрушен подъезд и вспыхнул пожар. Также прилет был по складским зданиям в городе.
В настоящее время известно о 10 погибших в результате попадания российской ракеты в многоэтажку в Умани. В частности, погибли два 10-летних ребенка. Поисковые работы продолжаются, спасатели продолжают разбирать руины.
Также рано утром 28 апреля в Киеве прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги. В столице работали силы ПВО. В результате падения обломков перебита локальная линия электросетей и повреждена дорога. Жертв и разрушений нет. Как сообщили в КМВА, в Киеве сбили 11 российских ракет и два беспилотника.
Известно также, что в результате обстрела Днепра погибли женщина и трехлетний ребенок, сообщил мэр города Борис Филатов. Взрывы в Днепре прогремели около 04:30 утра 28 апреля.
Смотрите видео последствий удара российской ракеты по многоэтажке в Умани:
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