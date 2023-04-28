Смертельное отравление: на Запорожье самоликвидировались 20 оккупантов

Российские захватчики продолжают нести потери, и не только боевые.

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На Запорожье из-за отравления самоликвидировались 20 оккупантов/ УНИАН, "Радио Свобода"

В Мелитопольском районе Запорожской области из-за отравления самоликвидировались 20 российских оккупантов.

Они отравились из-за употребления неизвестного вещества. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что захватчики продолжают нести потери, в том числе и небоевые.

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"Так, в одном из подразделений противника, находящемся в Мелитопольском районе Запорожской области, в результате отравления из-за употребления неизвестного вещества 24 апреля умерли 20 захватчиков", – говорится в сводке Генштаба за 28 апреля.

Взрывы в Мелитополе

В ночь на 6 апреля в оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы. Сообщалось, что "прилеты" были по военной базе врага, расположенной на аэродроме. Мощность взрывов была такой, что у некоторых жителей открывались окна от взрывной волны. После "прилетов" в сторону аэродрома промчались скорые помощи.

Также вечером 6 апреля в Мелитополе прогремели мощные взрывы. Этими взрывами было уничтожено сосредоточение техники и личного состава российских оккупантов. Технику российские захватчики свозили в это место в течение четырех дней, рассказал законный мэр Мелитополя Иван Федоров.

Напомним, в пгт Кирилловка возле Мелитополя Запорожской области 21 апреля упал в море вертолет с российскими оккупантами. Тело пилота выбросило на пляж.

Также в результате мощного взрыва, который прогремел во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 22 апреля, в воздух взлетел тепловоз с кадыровцами. Взрыв в районе депо был настолько сильным, что у местных жителей дрожали оконные рамы. После взрыва в небо поднялся большой столб черного дыма.

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