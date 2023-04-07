Мощные взрывы в Мелитополе уничтожили технику оккупантов, которую те свозили 4 дня – Федоров

Взрывы прогремели в месте скопления техники и личного состава военных страны-агрессора России.

Мощные взрывы в Мелитополе уничтожили технику и личный состав оккупантов/ Telegram, 59 ОМПБр имени Якова Гандзюка

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области вечером 6 апреля прогремели мощные взрывы. Этими взрывами было уничтожено сосредоточение техники и личного состава российских оккупантов.

Технику российские захватчики свозили в это место в течение четырех дней. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

"Вчера примерно в половине девятого вечера были слышны взрывы в Мелитополе и Мелитопольском районе – поселке Веселое. До этого была информация, что враг уже 4 дня подряд свозит туда свою технику и свой личный состав", – сообщил Федоров.

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Он отметил, что российские оккупанты пытались свозить туда технику во время выключенной мобильной связи и интернета в этом поселке, чтобы местные жители не могли сообщить об этом Вооруженным силам Украины и украинским спецслужбам. Однако скрыть скопление техники захватчикам не удалось.

Также мэр напомнил, что на этой неделе взрывы происходили и в районе мелитопольского аэродрома. Он отметил, что, согласно его данным, за день до взрывов российские оккупанты свозили туда много своего сверхважного груза с помощью вертолетов.

"Но в одну ночь весь этот груз взорвался. И его нет. И такая ситуация уже вторую неделю подряд. И это сеет панику среди оккупантов", – отметил Федоров.

Взрывы в Мелитополе

Утром 29 марта во всех районах временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области были слышны звуки взрывов. В северных и западных районах города, а также в Семеновке, Тамбовке и некоторых других окрестных селах исчез свет.

Утром 2 апреля в Мелитополе снова прогремели мощные взрывы. Мэр Иван Федоров сообщил, что взрыв произошел в локомотивном депо, там был пожар после взрыва и виднелся черный дым.

В ночь на 6 апреля в оккупированном городе снова прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, "прилеты" были по военной базе врага, расположенной на аэродроме. Мощность взрывов была такой, что у некоторых жителей открывались окна от взрывной волны. После "прилетов" в сторону аэродрома промчались скорые помощи.

Кроме этого, в центре временно оккупированного Мелитополя на Запорожье утром в понедельник, 3 апреля, взорвали автомобиль так называемого "головы" пгт Акимовка Максима Зубарева. Коллаборанта забрали в больницу, он в тяжелом состоянии.

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