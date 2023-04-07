За неделю ВСУ уничтожили под Авдеевкой 4 тысячи оккупантов РФ – ISW

Российские войска совершили неудачные наземные атаки на Донбассе, рассказали в ISW.

ВСУ уничтожили тысячи военных РФ / theins.ru

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери в боях с Вооруженными силами Украины на Донбассе.

Как говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка – Донецк.

Уточняется, что по данным представителя Объединенного пресс-центра войск Таврического направления полковник Алексея Дмитрашковского, на прошлой неделе потери российских войск возле Авдеевки составили порядка 4 тыс. человек личного состава.

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Отмечается, что эти солдаты ранее проходили обучение в Беларуси для усиления линии Авдеевка-Марьинка.

При этом подчеркивается, что по данным Генштаба, российские войска совершили неудачные наземные атаки в Бахмуте и северо-западнее города в районе Богдановки (6 км северо-западнее) и Орехово-Василовки (11 км северо-западнее), а также к западу от Бахмута в районе Ивановского.

Карта боев на Донбассе / understandingwar

Бои за Авдеевку

Ранее сообщалось о том, что в боях при защите Авдеевского укрепрайона в Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили почти всех мобилизованных из Иркутской области РФ, которые трижды жаловались, что их бросают в бой без подготовки.

Как сообщают "Сибирь.Реалии" со ссылкой на родственников мобилизованных, несколько оккупантов ранены, остальные числятся пропавшими без вести.

Напомним, мобилизованные из Ленинградской области и Петербурга записали видеообращение к диктатору Владимиру Путину, в котором рассказали, что на Донбассе командование РФ отправляет их на штурм без подготовки.

Видео обращения выложило издание SOTA. Обращение записывали военнослужащие военной части №02511 из 138 бригады.

Их отряд понес большие потери. Мобилизованных отправили на штурм укрепрайона под Авдеевкой без разведки, без должной артиллерийской подготовки, без связи с другими подразделениями.

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