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Недобитые земляки Путина устроили бунт под Авдеевкой и отказались идти в наступление

18 марта 2023, 18:05
Потери мобилизованных из в/ч №02511 из 138 бригады РФ (Ленинградская области и Петербург) составили более 70% личного состава.

мобилизация
Оккупанты РФ устроили бунт под Авдеевкой / theins.ru

Мобилизованные из Ленинградской области и Петербурга записали видеообращение к диктатору Владимиру Путину, в котором рассказали, что на Донбассе командование РФ отправляет их на штурм без подготовки.

Видео обращения выложило издание SOTA. Обращение записывали военнослужащие военной части №02511 из 138 бригады.

видео дня

Все участники видео были в балаклавах, их лиц, за исключением глаз, было не видно. Один из них сообщил, что мобилизованных прикомандировали к бригаде в "ДНР" "для выполнения штурмовых заданий".

"Наш отряд понес большие потери. Нас отправили на штурм укрепрайона под Авдеевкой без разведки, без должной артиллерийской подготовки, без связи с другими подразделениями. В результате потери составили более 70% личного состава. Не смотря на это, а также на потерю всего полевого командующего состава и в отстутствии тяжелого вооружения, остатки нашего подразделения собираются отправить на убой с автоматами против артиллерии и танков", — зачитывает обращение один из оккупантов.

Он также заявил, что армейское руководство "не выходит на диалог и запугивает" тем, что отказывающихся идти на штурм переведут в ЧВК "Вагнера" или "другие подразделения ДНР". По словам военного, у многих мобилизованных есть ограничения по здоровью, так как все они не проходили медицинскую комиссию во время призыва.

"Мы не отказываемся от выполнения боевого задания, мы отказываемся идти на неоправданный риск с автоматами против танков, и просим разобраться с этой ситуацией не на бумагах, а на месте", — говорит оккупант РФ.

Скриншот
Мобилизованные из РФ устроили бунт / Скриншот

Бунты среди оккупантов

Ранее сообщалось, что в районе Угледара Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины разгромили разведывательную роту 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

"Украинские подразделения "радостно" встретили оккупантов и превратили в настоящий ад их временное пребывание на нашей земле. В течение нескольких дней российские оккупационные силы понесли очень тяжелые потери", - сообщили в Генштабе.

Напомним, морпехи РФ обратились к главе Приморья с жалобой на свое командование, которое бросило их в "непонятное наступление" в районе Павловки Донецкой области, где они потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Кроме того, командование, по словам военнослужащих "это скрывает и занижает официальные цифры потерь, боясь ответственности".

В своем обращении морпехи также просили провести проверку ситуации и прислать в Украину независимую комиссию "не из министерства обороны, где Мурадова крышует Герасимов". На это Кожемяко не ответил, — говорится в сообщении.

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