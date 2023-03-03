Отправили "на убой": под Авдеевкой ВСУ уничтожили полк мобилизованных из РФ

Выжившие иркутские мобилизованные говорят, что от их полка ничего не осталось.

Родственники мобилизованных рассказали о потерях РФ под Авдеевкой / Telegram, Радио Свобода

В боях при защите Авдеевского укрепрайона в Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили почти всех мобилизованных из Иркутской области РФ, которые трижды жаловались, что их бросают в бой без подготовки.

Как сообщают "Сибирь.Реалии" со ссылкой на родственников мобилизованных, несколько оккупантов ранены, остальные числятся пропавшими без вести.

Журналисты публикуют информацию со ссылкой на родственников оккупантов РФ. По словам жены одного их тех, кому удалось выжить, муж позвонил ей из госпиталя, куда его отправили с осколочным ранением. "Говорит, от полка ничего не осталось. Известно пока только о двоих раненых, остальные либо погибли, либо брошены там в тяжелом положении", — рассказала женщина. Она сообщила также, что мужу дали неделю на лечение, после чего его снова отправят на передовую.

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Бунт российских мобилизованных

Отметим, что ранее иркутские мобилизованные, приписанные к полку 1439, записали несколько видеообращений, в которых рассказали, что их отправляют в бой без подготовки и угрожают статьей о дезертирстве.

"Из нас — солдат теробороны — за один день сформировали штурмовые подразделения, отправляя штурмовать Авдеевский укрепрайон без какой-либо поддержки, артиллерии, связи, саперов, разведки... На убой", — говорилось в обращении.

Мобилизованные рассказали также, что эвакуационные группы "ДНР" забирают только своих бойцов и только с легкими ранениями. Тяжело раненных и убитых бросают, и потом они числятся пропавшими без вести.

Напомним, морпехи РФ обратились к главе Приморья с жалобой на свое командование, которое бросило их в "непонятное наступление" в районе Павловки Донецкой области, где они потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Кроме того, командование, по словам военнослужащих "это скрывает и занижает официальные цифры потерь, боясь ответственности".

В своем обращении морпехи также просили провести проверку ситуации и прислать в Украину независимую комиссию "не из министерства обороны, где Мурадова крышует Герасимов". На это Кожемяко не ответил, — говорится в сообщении.

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