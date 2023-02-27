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Бунт иркутских мобилизованных: оккупантов бросают на штурм как расходный материал

27 февраля 2023, 13:47
Свое обращение взбунтовавшиеся оккупанты адресовали диктатору Владимиру Путину.
мобилизация
Мобилизованные РФ устроили бунт на Донбассе / theins.ru

Участвующие в агрессии против Украины иркутские мобилизованные взбунтовались и записали новое обращение, в котором пожаловались на то, что их отправляют на передовую без подготовки и угрожают бросить в авангард как расходный материал.

Свое обращение они адресовали диктатору Владимиру Путину. Текст обращения они передали в редакцию издания "Люди Байкала".

Авторы обращения — оккупанты из полка 1439, второго батальона. Они находятся в подчинении так называемой "Первой славянской бригады" террористической "ДНР".

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По словам мобилизованных, им поступают угрозы командования, когда нет возможности выполнить приказ.

"Пример: поедете по статье за дезертирство, у вас будут неприятности с комендатурой и военной полицией, мы расформируем вас по два человека и отправим в наступление, из которого вы не вернетесь", — говорится в обращении.

Также они сообщают, что эвакуационные группы "ДНР" забирают только своих бойцов и только с легкими ранениями. Тяжело раненных и уничтоженных российских военных не эвакуируют, потому что "боятся потерять технику".

Ранее сообщалось, что в районе Угледара Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины разгромили разведывательную роту 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

"Украинские подразделения "радостно" встретили оккупантов и превратили в настоящий ад их временное пребывание на нашей земле. В течение нескольких дней российские оккупационные силы понесли очень тяжелые потери", - сообщили в Генштабе.

Напомним, морпехи РФ обратились к главе Приморья с жалобой на свое командование, которое бросило их в "непонятное наступление" в районе Павловки Донецкой области, где они потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Кроме того, командование, по словам военнослужащих "это скрывает и занижает официальные цифры потерь, боясь ответственности".

В своем обращении морпехи также просили провести проверку ситуации и прислать в Украину независимую комиссию "не из министерства обороны, где Мурадова крышует Герасимов". На это Кожемяко не ответил, — говорится в сообщении.

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