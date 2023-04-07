УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Запад раскусил блеф Путина": РФ опозорилась угрозами о последствиях за пересечение "красных линий" – Bild

7 апреля 2023, 08:04
Путин очерчивал ряд "красных линий" и угрожал эскалацией войны в случае их перехода. Но когда Украина и Запад их переходили, РФ ничего не могла поделать.
Владимир Путин, украинские военные
РФ опозорилась угрозами о последствиях за пересечение "красных линий"/ сайт Кремля, 59 ОМБПБр имени Якова Гандзюка

Диктатор страны-агрессора РФ Владимир Путин с начала полномасштабной войны уже не один раз объявлял о каких-то "красных линиях" и угрожал Украине и Западу последствиями в случае, если они эти линии перейдут. Но каждый раз, как это происходило, Россия никак не могла на это ответить.

В конце концов Запад раскусил блеф Путина, и угрозы российской стороны относительно эскалации в случае нарушения "красных линий" практически совсем перестали действовать. В результате этого с начала 2023 года западные партнеры начали поставлять в Украину больше военной помощи. Об этом пишет Bild.

В издании отмечают, что практически все "красные линии" исчезли так же быстро, как их произносил российский диктатор Путин. Россия не выполнила ни одну из своих угроз.

видео дня

Еще до начала полномасштабного вторжения РФ угрожала Западу и требовала, чтобы западные страны не предоставляли оружие Украине. Тогда такое предупреждение напугало ряд европейских лидеров, в частности, канцлера Германии Олафа Шольца. В то время легкое оборонительное вооружение Украине предоставили лишь несколько государств, среди которых США, Канада, Польша и страны Балтии.

Германия изменила свою политику по предоставлению оружия в конце февраля 2022 года. Однако единственным следствием этого было отключение и без того прикрученного газа для ФРГ, пишет издание.

Затем РФ требовала, чтобы Украина капитулировала, но украинцы продолжали мужественно отбиваться от врагов. Страна-агрессор тогда "пообещала", что развернет всю свою "многомиллионную" армию. Но украинцы не прекратили бороться, и уже через месяц российская оккупационная армия вынуждена была отступить с севера Украины.

Летом 2022 года со стороны РФ снова звучали угрозы Западу и требования не предоставлять оружие Украине, мол, это пересечет очередные установленные Путиным "красные линии". Тогда Россия угрожала, что следствием поставок в Украину оружия от Запада станет эскалация войны. Но произошло обратное – чем больше оружия получала Украина, тем больше подавлялась Россия, которая терпела еще большие потери на поле боя.

Какое-то время из-за угроз РФ осуществить эскалацию боевых действий и атаковать линии снабжения внутри стран НАТО Запад боялся предоставлять Украине бронетранспортеры и основные боевые танки. Но когда Украина их получила, РФ не выполнила свои угрозы и никак не смогла на это ответить.

Читайте также"Есть четыре важные составляющие": Подоляк сообщил о неизбежном контрнаступлении ВСУПолгода назад Украина пересекла одну из важнейших "красных линий" – "нападение на Россию". Именно так в стране-агрессоре воспринимали атаку на Крымский мост, которая произошла в октябре 2022 года. Также в ноябре 2022 года украинские военные освободили часть Херсонской области вместе с областным центром.

Также в издании напомнили, что на территории страны-террориста РФ время от времени раздаются различные взрывы, на что Россия тоже не может никак ответить.

В издании отмечают, что Запад теперь также раскусил блеф Путина относительно его угроз "ответить на нарушение "красных линий" Украиной и западными государствами". Когда на Западе раскусили, что РФ не может выполнить свои угрозы, Украине начали предоставлять больше оружия для обороны от страны-агрессора. Так, с марта 2023 года еженедельно в Украину прибывают западные танки и БМП, до лета их должно быть 500. Также уже не исключается поставка западных истребителей.

Таким образом поведение РФ показало, что их "красные линии" исчезают без каких-либо последствий для Украины, как только их пересекают.

Война в Украине

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины зависит от четырех важных составляющих. Когда все они сойдутся, начнется операция по освобождению временно оккупированных украинских территорий.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что решение о мирных переговорах с Россией должно приниматься только Украиной, а инициировать их должен президент Владимир Зеленский.

Напомним, на этой неделе в социальных сетях были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию сил украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ. Секретные военные документы появились в Twitter и Telegram. Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой.

Вас также может заинтересовать:

новости России война в Украине Владимир Путин вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:00

Максим Яли: Трамп — популист, его мнение по Украине может измениться после выборовЭксклюзив

08:51

РФ создает отряды "Шторм Z"для боев в городах – ISW

08:46

За неделю ВСУ уничтожили под Авдеевкой 4 тысячи оккупантов РФ – ISW

08:15

Гороскоп на сегодня 7 апреля 2023: Водолею – прощание с прошлым, Тельцу - успехВидео

08:05

В ДТП погиб бывший нардеп Владимир Стретович

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:04

"Запад раскусил блеф Путина": РФ опозорилась угрозами о последствиях за пересечение "красных линий" – BildВидео

08:03

Можно ли посадить авокадо во дворе: миф или реальностьВидео

07:30

Решение о переговорах с РФ должна принимать только Украина - Белый дом

06:45

В соцсети "слили" документы США и НАТО о подготовке контрнаступления ВСУ – The New York Times

Реклама
06:27

Меньше всего хочется, чтобы Украина сама себя победиламнение

05:30

Как ухаживать за сливой, чтобы она плодоносила и принесла богатый урожай

04:00

Журналист рассказал, может ли российская пропаганда в один момент стать бессильнойВидео

03:25

Лучше, чем в бразильский сериалах: известная актриса стала мамой дочери своего погибшего сына

03:20

Быстрый деликатес на Пасху 2023: рецепт слоеного салата, за уши не оттащитьВидео

02:52

Как часто нужно менять зубную щетку: что говорят стоматологи

02:20

"Это был бы желаемый для Украины вариант": журналист оценил шансы гражданской войны в РФВидео

01:35

Эксперт спрогнозировал, могут ли скандалы вокруг УПЦ МП повлиять на помощь Запада УкраинеВидео

00:51

Всего 1 слово нужно сказать 40 раз на Благовещение: оно принесет достаток в дом - приметы 7 апреляВидео

00:21

Как сделать вкуснейший твердый сыр за 15 минут: простой фокус с двумя ингредиентамиВидео

06 апреля, четверг
23:45

Дочь не дождалась папу-защитника: на войне погиб талантливый музыкант и дирижер

Реклама
23:06

Оружие и боеприпасы: Зеленский заявил о мощной поддержке ВСУ после визита в ПольшуВидео

22:30

Китай может занять проукраинскую позицию: Мусиенко назвал важное условиеВидео

22:01

Украина должна стать 33-м членом НАТО - РезниковВидео

21:43

Бывшая невестка Елизаветы II врезала правду про Чарльза III и КамиллуВидео

21:32

Полотенца будут как новые даже без машинки: японский метод стирки

21:03

У Зеленского раскрыли план, как должна закончиться войнаВидео

20:53

Реформа градостроительства усиливает органы местного самоуправления - вице-премьер Кубраков

20:52

Иван Яковина. В России грустно ждут атаку ВСУВидеоблоги

20:10

Кто на России нынче Геббельсмнение

20:09

Гороскоп Таро на неделю 10-16 апреля: Близнецам - боль, Львам - предложенияВидео

19:58

"Есть четыре важные составляющие": Подоляк сообщил о неизбежном контрнаступлении ВСУВидео

19:34

Андрей Бедняков трогательно обратился к матери в годовщину ее смерти: "Скоро приеду..."

19:29

"Развращал родных дочерей": в Днепре задержан священник УПЦ МПВидео

19:20

Почему не звонит Си Цзиньпинмнение

18:59

Характер по форме ногтей: маникюр расскажет про скрытые качества человека

18:50

"Путин хочет ликвидировать Зеленского": Данилов раскрыл настоящие планы КремляВидео

18:25

Жена постоянно травила своего мужа, чтобы тот страдал: мужчина интересным способом уличил её в этом

17:58

"Я не могу помогать военным": Лорак оскандалилась новым интервью в РоссииВидео

17:55

"Уровень угрозы очень высокий": Гуменюк предупредила о возможной подготовке точечных ракетных ударов РФВидео

17:29

Чем украсить пасху в домашних условиях: 3 простых и необычных способаВидео

Реклама
17:13

Ударит мороз и устроит каток: украинцев предупредили об опасных метеоявленияхВидео

17:10

Цены начали скачки: эксперт спрогнозировал, как подорожают продукты к ПасхеВидео

17:08

Минздрав при поддержке Favbet готовит рекомендации по предотвращению игровой зависимости реклама

17:07

Нужно найти лягушку за 5 секунд: с задачкой справится лишь 1% людейВидео

16:56

"Свести в одну кучу и уничтожить": Лукашенко сделал заявление о ядерном оружииВидео

16:42

Лидер Китая Си Цзиньпин готов позвонить Зеленскому – французский дипломат

16:35

Дима Коляденко признался Ирине Билык в любви на фоне слухов о воссоединении

16:33

Хотят усыновить троих: ветеран ВВС влюбился и "женился" на чат-боте из мобильного приложения

16:05

Данилов – о контрнаступлении ВСУ: события будут не в пользу России, там уже очень волнуютсяВидео

15:31

Бриллиантовые мерцающие писанки на Пасху: как покрасить яйца виномВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять