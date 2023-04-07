"Запад раскусил блеф Путина": РФ опозорилась угрозами о последствиях за пересечение "красных линий" – Bild

Путин очерчивал ряд "красных линий" и угрожал эскалацией войны в случае их перехода. Но когда Украина и Запад их переходили, РФ ничего не могла поделать.

РФ опозорилась угрозами о последствиях за пересечение "красных линий"/ сайт Кремля, 59 ОМБПБр имени Якова Гандзюка

Диктатор страны-агрессора РФ Владимир Путин с начала полномасштабной войны уже не один раз объявлял о каких-то "красных линиях" и угрожал Украине и Западу последствиями в случае, если они эти линии перейдут. Но каждый раз, как это происходило, Россия никак не могла на это ответить.

В конце концов Запад раскусил блеф Путина, и угрозы российской стороны относительно эскалации в случае нарушения "красных линий" практически совсем перестали действовать. В результате этого с начала 2023 года западные партнеры начали поставлять в Украину больше военной помощи. Об этом пишет Bild.

В издании отмечают, что практически все "красные линии" исчезли так же быстро, как их произносил российский диктатор Путин. Россия не выполнила ни одну из своих угроз.

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Еще до начала полномасштабного вторжения РФ угрожала Западу и требовала, чтобы западные страны не предоставляли оружие Украине. Тогда такое предупреждение напугало ряд европейских лидеров, в частности, канцлера Германии Олафа Шольца. В то время легкое оборонительное вооружение Украине предоставили лишь несколько государств, среди которых США, Канада, Польша и страны Балтии.

Германия изменила свою политику по предоставлению оружия в конце февраля 2022 года. Однако единственным следствием этого было отключение и без того прикрученного газа для ФРГ, пишет издание.

Затем РФ требовала, чтобы Украина капитулировала, но украинцы продолжали мужественно отбиваться от врагов. Страна-агрессор тогда "пообещала", что развернет всю свою "многомиллионную" армию. Но украинцы не прекратили бороться, и уже через месяц российская оккупационная армия вынуждена была отступить с севера Украины.

Летом 2022 года со стороны РФ снова звучали угрозы Западу и требования не предоставлять оружие Украине, мол, это пересечет очередные установленные Путиным "красные линии". Тогда Россия угрожала, что следствием поставок в Украину оружия от Запада станет эскалация войны. Но произошло обратное – чем больше оружия получала Украина, тем больше подавлялась Россия, которая терпела еще большие потери на поле боя.

Какое-то время из-за угроз РФ осуществить эскалацию боевых действий и атаковать линии снабжения внутри стран НАТО Запад боялся предоставлять Украине бронетранспортеры и основные боевые танки. Но когда Украина их получила, РФ не выполнила свои угрозы и никак не смогла на это ответить.

Читайте также"Есть четыре важные составляющие": Подоляк сообщил о неизбежном контрнаступлении ВСУПолгода назад Украина пересекла одну из важнейших "красных линий" – "нападение на Россию". Именно так в стране-агрессоре воспринимали атаку на Крымский мост, которая произошла в октябре 2022 года. Также в ноябре 2022 года украинские военные освободили часть Херсонской области вместе с областным центром.

Также в издании напомнили, что на территории страны-террориста РФ время от времени раздаются различные взрывы, на что Россия тоже не может никак ответить.

В издании отмечают, что Запад теперь также раскусил блеф Путина относительно его угроз "ответить на нарушение "красных линий" Украиной и западными государствами". Когда на Западе раскусили, что РФ не может выполнить свои угрозы, Украине начали предоставлять больше оружия для обороны от страны-агрессора. Так, с марта 2023 года еженедельно в Украину прибывают западные танки и БМП, до лета их должно быть 500. Также уже не исключается поставка западных истребителей.

Таким образом поведение РФ показало, что их "красные линии" исчезают без каких-либо последствий для Украины, как только их пересекают.

Война в Украине

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины зависит от четырех важных составляющих. Когда все они сойдутся, начнется операция по освобождению временно оккупированных украинских территорий.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что решение о мирных переговорах с Россией должно приниматься только Украиной, а инициировать их должен президент Владимир Зеленский.

Напомним, на этой неделе в социальных сетях были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию сил украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ. Секретные военные документы появились в Twitter и Telegram. Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой.

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