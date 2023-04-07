Решение о переговорах с РФ должна принимать только Украина - Белый дом

Только президент Украины Владимир Зеленский может определить, готов ли и когда он готов вести переговоры, в каком контексте и о чем, сказал Джон Кирби.

Джон Кирби / Фото defense.gov

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что решение о мирных переговорах с Россией должно приниматься только Украиной, а инициировать их должен президент Владимир Зеленский.

"Только президент Зеленский может определить, готов ли и когда он готов вести переговоры, в каком контексте и о чем. Мы считаем, что не может быть переговоров об Украине без Украины", – заявил Кирби на брифинге.

Таким образом представитель Белого дома прокомментировал публикации с сигналами о том, что украинская сторона при определенных условиях готова вести переговоры с РФ по Крыму.

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Как сообщал Главред, заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига в интервью Financial Times заявил, что Украина будет готова к переговорам относительно будущего временно оккупированного Крыма с Россией, если ВСУ проведут успешное контрнаступление и дойдут до админграницы полуострова с Херсонской областью.

Он подчеркнул, что это не значит, что Украина отказывается от освобождения полуострова от российских оккупантов военным путем.

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса... Это не значит, что мы исключаем путь освобождения (полуострова – ред.) нашей армией", – заявил Сибига.

Освобождение Крыма

Украина сможет освободить оккупированный россиянами Крым довольно скоро, это может произойти примерно за 5-7 месяцев. Как заявил 5 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, у российской оккупационной армии нет ресурсов и сил, чтобы удержать захваченный полуостров.

Тем временем страна-агрессор Россия начала готовить аннексированный Крым к контрнаступлению ВСУ. Всего за несколько недель оккупанты построили на полуострове целую сеть окопов и заграждений. Однако Украина вряд ли решится на захват Крыма "в классическом смысле", пишет издание The Washington Post.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес полагает, что ВСУ могут освободить Крым до конца августа. По его словам, для реализации сценарии силам обороны Украины понадобится дальнобойное оружие Запада.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, у армии Украины будет два сценария освобождения Крымского полуострова. Первый предусматривает уничтожение военных объектов РФ на полуострове при помощи дальнобойного оружия с последующим окружением захватчиков. Второй – фронтальный заход ВСУ на полуостров. Первый сценарий более предпочтителен, поскольку во втором случае война в Крыму может пойти по сценарию Донбасса.

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