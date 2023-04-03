США передают Украине мощную военную помощь: Кирби назвал сроки

Соединенные Штаты Америки уже до 9 апреля планируют отправить в Украину новый пакет помощи. Как передает Sky News, об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби не уточнил, что то именно войдет в новый пакет помощи.
Однако он отметил, что Украина продолжает вести упорную борьбу против россиян и украинским военным необходима поддержка.
Также известно, что Соединенные Штаты 3 апреля объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 2,6 млрд. долларов.
В список помощи могут войти:
- высокоточные авиационные боеприпасы,
- оборудование для наведения мостов, которое Украина будет использовать для штурма российских позиций,
- эвакуаторы для выведенной из строя тяжелой технике, такой как танки, и дополнительные снаряды для NASAMS
Военная помощь Украине
23 марта Украина получила первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.
27 марта на территорию Украины из Германии прибыли 18 единиц танков Leopard 2 и до 40 боевых машин пехоты Marder. Берлин передал Киеву боевую технику в рамках военной помощи ВСУ спустя 2 месяца после того, как правительство приняло соответствующее решение.
Министр обороны Алексей Резников показал первые кадры британских танков Challenger 2, американских бронемашин Stryker и Cougar, а также немецких боевых машин пехоты, которые поступили на баланс Десантно-штурмовых войск Украины.
Тем временем глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украине для противостояния стране-агрессору РФ в войне сейчас больше всего нужны системы противовоздушной обороны, оружие большой дальности и бронетехника.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. При этом рассматриваются другие возможности помощи Вооруженным силам Украины.
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