США передают Украине мощную военную помощь: Кирби назвал сроки

Соединенные Штаты 3 апреля объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 2,6 млрд. долларов.

США, HIMARS / president.gov.ua, Википедия

Соединенные Штаты Америки уже до 9 апреля планируют отправить в Украину новый пакет помощи. Как передает Sky News, об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби не уточнил, что то именно войдет в новый пакет помощи.

Однако он отметил, что Украина продолжает вести упорную борьбу против россиян и украинским военным необходима поддержка.

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Также известно, что Соединенные Штаты 3 апреля объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 2,6 млрд. долларов.

В список помощи могут войти:

высокоточные авиационные боеприпасы,

оборудование для наведения мостов, которое Украина будет использовать для штурма российских позиций,

эвакуаторы для выведенной из строя тяжелой технике, такой как танки, и дополнительные снаряды для NASAMS

Военная помощь Украине

23 марта Украина получила первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

27 марта на территорию Украины из Германии прибыли 18 единиц танков Leopard 2 и до 40 боевых машин пехоты Marder. Берлин передал Киеву боевую технику в рамках военной помощи ВСУ спустя 2 месяца после того, как правительство приняло соответствующее решение.

Министр обороны Алексей Резников показал первые кадры британских танков Challenger 2, американских бронемашин Stryker и Cougar, а также немецких боевых машин пехоты, которые поступили на баланс Десантно-штурмовых войск Украины.

Тем временем глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украине для противостояния стране-агрессору РФ в войне сейчас больше всего нужны системы противовоздушной обороны, оружие большой дальности и бронетехника.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. При этом рассматриваются другие возможности помощи Вооруженным силам Украины.

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