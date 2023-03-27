Боевые машины Challenger 2, Stryker, Cougar и Marder уже в Украине: Резников показал первые кадры

Украина освободит свои земли и восстановит территориальную целостность в границах 1991 года, решительно подчеркнул министр обороны Алексей Резников.

Глава Минобороны Резников, командующий ДШВ Миргородский и десантники обкатали переданные Украине боевые машины / Facebook А. Резникова

Британские танки Challenger 2, американские бронемашины Stryker и Cougar, а также немецкие боевые машины пехоты уже поступили на баланс Десантно-штурмовых войск Украины. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

На своей странице в социальной сети Facebook в понедельник, 27 марта, он рассказал о том, что новая боевая техника, которую предоставили западные партнеры, уже в ВСУ.

"Сегодня имел в честь совместно с командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-майором Максимом Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях", - отметил Резников.

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В сообщении указано, что украинские военные получили британские танки Challenger 2, американские бронемашины Stryker и Cougar и БМП Marder.

Бойцы ВСУ получили боевые машины Запада / Facebook А. Резников

Министр отметил, что армия Украины благодаря полученной технике рассчитывает выйти на границы 1991 года.

"Еще год назад никто бы не мог подумать, что поддержка партнеров будет столь мощной. Устойчивость украинского народа и мастерство нашей армии убедили, что Украина победит. Да, пройден большой путь. И многое еще впереди. Все наши города будут освобождены и мы выйдем на границы, международно признанные в 1991 году. А эта новая техника составит хорошую компанию своим собратьям на поле боя", - сказал Алексей Резников и подчеркнул, что российские оккупанты скоро поймут, как работает военная техника на поле боя.

Танки Leopard 2 для Украины

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что страны-союзники Украины – Польша, Норвегия, Канада и Испания – сформировали для ВСУ танковый батальон. Армия должна получить более 30 танков Leopard 2A4.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус позже отметил, что страны Североатлантического альянса могут передать Киеву около 62 единиц танков Leopard 2. Такого количества боевых машин должно хватить для формирования двух танковых батальонов. По словам Писториуса, западный мир может предоставить Украине около 300 танков, при помощи которых ВСУ способны изменить ход войны с агрессором Россией.

Польша передала Украине 14 танков. В Варшаве рассказали, что оставшиеся 10 танков отправили Киеву после завершения обучения украинских специалистов управлению боевыми машинами.

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Война России против Украины: