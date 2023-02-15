Более 30 Leopard 2 для Украины: союзники Киева собрали первый танковый батальон

Польша обучает украинских военных управлению танками Leopard 2, помогают инструкторы из Канады и Норвегии, рассказал министр обороны Мариуш Блащак.

Союзники Украины сформировали для Киева батальон в количестве более 30 танков Leopard 2 / Bundeswehr

Страны-союзники Украины Польша, Норвегия, Канада и Испания сформировали танковый батальон для ВСУ. Четыре страны дадут танки Leopard 2A4 в количестве более 30 единиц. Присоединилась к коалиции и Финляндия, которая также предоставит свои боевые машины. Об этом заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.

Как сообщает Dziennik Gazeta Prawna, страны-союзники Украины подготовили первый танковый батальон. Польша, Норвегия, Канада и Испания уже собрали более 30 Leopard 2. К танковой коалиции подключилась и Финляндия.

"Мы говорили о коалиции доноров танков Leopard 2. Хочу сказать, что мы завершили батальон танков Leopard 2A4, это была задача, которую я ставил перед собой, и она получилась. Присоединились к 14 танкам Leopard, которые передаст Польша, Норвегия (8 танков), Канада (4 танка), Испания (4-6 танков). Финляндия также будет участвовать в этом проекте как донор танков для поддержки бронетанкового батальона", - сказал Блащак.

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Также Мариуш Блащак подчеркнул, что сейчас в Польше проходит подготовка украинских экипажей управлению танками Leopard 2. Обучают бойцов ВСУ, в том числе, и инструкторы из Канады и Норвегии.

Танки Leopard 2 для Украины

Министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи Контактной группы помощи Украине в формате Рамштайн, которая состоялась 14 февраля, заявил, что 8 государств передадут Киеву танки. Это США, Франция, Германия, Польша, Португалия, Норвегия, Чехия и Нидерланды.

Журналисты немецкого издания Welt рассказали, что в правительствах Дании и Нидерландов им заявили об отказе отправить Украине танки Leopard 2. Якобы такое решение они приняли "в тесной координации между Нидерландами и Германией". В качестве компенсации страны возьмут на себя часть расходов на ремонт 100 танков Leopard 1.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подверг критике Европу и призвал страны как можно скорее отправить Украине современные танки, которые пылятся на складах без дела. По его мнению, весной и летом на войне Москвы против Киева будут решающие события, поэтому медлить ни в коем случае нельзя.

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