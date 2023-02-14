Запад работает над победой Украины в войне с РФ: восемь стран дадут ВСУ мощные танки

Страны-союзники Украина проводят работу над тем, чтобы Киев одержал победу в войне с агрессором Россией. Восемь стран – США, Франция, Германия, Польша, Португалия, Норвегия, Чехия и Нидерланды – передадут украинскому государству танки. Франция и Италия планируют отправить системы противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.
В ходе брифинга по итогам заседания Контактной группы помощи Украине в Рамштайне он рассказал о том, что ряд государств приняли решение поставить Киеву танки и другие боевые машины.
"Сейчас с помощью США получены танки и также получены танки Chelenger, получены бронетранспортеры из Канады, получены танки от США, Нидерландов, Чехии. Польша недавно предоставила танки Т-72, также есть важные шаги со стороны Германии, Польши, Португалии, Испании, Норвегии, Нидерландов по предоставлению танков", - отметил Остин.
По его словам, Италия и Франция также намерены поставить Украине ПВО. При этом Австралия и Франция будут производить боеприпасы калибра 55 мм, а Норвегия выделила 6,8 млрд евро на помощь Киеву.
"Это все работает на успех Украины", - подчеркнул Ллойд Остин.
Заседание контактной группы помощи Украине в Рамштайне
Глава Пентагона Ллойд Остин 9 февраля в ходе заявления на встрече стран-союзников Киева на американской базе в Рамштайне сказал, что государства готовы продолжать оказывать помощь Украине в отражении российской военной агрессии.
Кроме того, он подчеркнул, что Запад поможет ВСУ перейти в контрнаступление весной.
В своем итоговом заявлении Остин подчеркнул, что страны Запада не приняли решение о поставках Украине истребителей. По его словам, сейчас союзники намерены решить насущные проблемы украинской армии, чтобы помочь войскам перейти в контрнаступление весной.
"Мы продолжим работать с Украиной, чтобы понимать, что ей нужно больше всего. Мы сосредоточены на контрнаступлении весной. Говорим о системах Stryker, Bradley, артиллерийских установках", − подчеркнул Ллойд Остин.
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