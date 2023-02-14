Союзники помогут Украине перейти в контрнаступление: в Пентагоне назвали сроки

Все страны мира продолжают наращивать усилия для поддержки Украины, подчеркнул Ллойд Остин.

Ллойд Остин / Flickr.com/Chad J. McNeeley

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил о готовности стран-союзниц продолжать оказывать Украине поддержку в борьбе с российской агрессией.

По его словам, партнеры готовы помочь украинцам весной перейти в контрнаступление. Об этом глава Пентагона заявил в ходе заседания в формате Рамштайн в штаб-квартире НАТО. Видео выступления Остина публикуется в Twitter Пентагона

"Все страны со всего мира продолжают наращивать усилия и обдумывать новые решения (по поводу военной поддержки Украины, - ред.). Вместе эта Контактная группа четко заявляет, что мы будем поддерживать Украину в ее борьбе. Мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной", - заявил министр обороны США.

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В то же время Остин добавил, что страны-партнеры будут делать все необходимое, чтобы Украина получила всю ту помощь, которую ей пообещали.

Ранее американский военный аналитик Филлип Карбер заявил о том, что российские оккупанты могут возобновить попытку нового "бронированного" наступления, когда это позволят рельеф местности и погодные условия.

"Русские фактически вывели свои войска со всего северо-востока. Думаю, что они туда всегда могут вернуться, ведь к северу от Сум и Конотопа есть очень скоростной маршрут, прямая дорога в Киев. И опять же, как только они прорвутся через реку возле Конотопа, там до пригорода Киева в сухой сезон открытая местность", — подчеркнул он.

В свою очередь американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.

"Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности", — считает он.

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