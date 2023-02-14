"Нет никаких объявлений": голова Пентагона ничего нового не смог сказать об истребителях для ВСУ

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ему пока нечего объявить насчет возможной передачи западных самолетов Украине.

"Нет никаких объявлений по самолетам сегодня", - сказал Ллойд Остин/ коллаж фото ua.depositphotos.com

Руководитель Пентагона Ллойд Остин после заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе заявил, что у Пентагона пока нет никаких новостей о поставках Украине боевых самолетов. Об этом сообщил руководитель Минобороны США на брифинге по итогам очередного заседания стран-союзников в Рамштайне.

"По вопросу самолетов. У меня нет никаких объявлений по самолетам сегодня", − отметил Остин.

Чиновник подчеркнул, что западные союзники продолжат работать с Украиной –для того, чтобы решить ее наиболее насущные потребности, и напомнил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению весной.

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"Мы продолжим работать с Украиной, чтобы понимать, что ей нужно больше всего. Мы сосредоточены на контрнаступлении весной. Говорим о системах Stryker, Bradley, артиллерийских установках", − сказал Остин.

Истребители F-16 для Украины

Украина официально отправила Нидерландам запрос на передачу истребителей F-16. Однако для передачи боевых самолетов понадобится разрешение от США. Самолеты нельзя передать сразу, нужно провести консультации с американцами и другими союзниками, заявила нидерландский министр обороны Кайса Олленгрен.

8 февраля президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Британии Риши Сунаком. Британский премьер допустил передачу Украине истребителей. Он отметил, что в контексте такой ситуации Лондон будет обучать украинских пилотов управлять боевыми самолетами стандартов НАТО.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Запад в течение нескольких недель решит передать Украине боевую авиацию. По мнению Подоляка, Киев сможет рассчитывать и на получение дальнобойных ракет с боевым радиусом 200-300 километров.

Президент США Джо Байден сказал, что Штаты пока не готовы поставлять Киеву истребители F-16. По словам главы Белого дома, это военная помощь другого уровня. При этом в Вашингтоне заявляли, что не будут препятствовать передаче истребителей Украине другими странами.

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