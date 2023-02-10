Украина официально запросила у Нидерландов F-16: в Амстердаме дали ответ Киеву

Нидерланды не могут самостоятельно и в один момент принять решение о передаче Украине истребителей F-16, сказала министр обороны страны Кайса Олленгрен.

Вопрос F-16 для Украины нужно обсудить в США и странами-союзниками, - министр обороны Нидерландов / Википедия

Украина официально отправила Нидерландам запрос на передачу истребителей F-16. Однако для передачи боевых самолетов понадобится разрешение от США. Самолеты нельзя передать сразу, нужно провести консультации с американцами и другими союзниками. Об этом заявила нидерландский министр обороны Кайса Олленгрен.

Как сообщает NOS, она рассказала о том, что выполнить запрос Украины – непростая задача. Истребитель F-16 является частью оборонной системы Соединенных Штатов, поэтому для их передачи нужно разрешение от американского правительства.

По словам министра, для решения вопроса о поставках истребителей Киеву нужны консультации, в том числе, и с другими странами-партнерами. О быстрой передаче самолетов Украине речи не идет.

"Мы должны обсудить наличие F-16 с американцами и другими союзниками. И мы должны серьезно смотреть на последствия, это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными в этом отношении", - объяснила ситуацию Олленгрен.

Также она отметила, что украинские специалисты должны пройти соответствующую подготовку перед тем, как управлять истребителями F-16.

При этом глава Минобороны допустила, что Украина в долгосрочной перспективе станет одной из стран, где будут использовать F-16.

"Страна все равно больше никогда не сможет покупать российские истребители, как это было раньше", - подчеркнула Кайса Олленгрен.

Истребители для Украины

Президент Владимир Зеленский 8 февраля провел встречу с премьер-министром Британии Риши Сунаком. Британский премьер допустил передачу Украине истребителей. Он отметил, что в контексте такой ситуации Лондон будет обучать украинских пилотов управлять боевыми самолетами стандартов НАТО.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Запад в течение нескольких недель решит передать Украине боевую авиацию. По мнению Подоляка, Киев сможет рассчитывать и на получение дальнобойных ракет с боевым радиусом 200-300 километров.

Президент США Джо Байден сказал, что Штаты пока не готовы поставлять Киеву истребители F-16. По словам главы Белого дома, это военная помощь другого уровня. При этом в Вашингтона заявляли, что не будут препятствовать передаче истребителей Украине другими странами.

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