В США допускают передачу истребителей Украине, но есть условия - Financial Times

Поставки истребителей будут обсуждать 14 февраля на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

США допустили передачу истребителей F-16 Украине / Фото Википедия

В США не исключают, что могут отправить свои боевые самолеты в Украину при затягивании войны или же дать разрешение на реэкспорт истребителей F-16, находящихся на вооружении у других стран. Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что поставки истребителей будут обсуждать 14 февраля на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Газета не уточнила, на чем основываются предположения неназванных представителей американских властей о возможной передаче Украине западных истребителей в будущем.

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Financial Times утверждает, что в Киеве рассматривают получение западных боевых самолетов в качестве долгосрочной цели, в то время как сейчас акцент делается на отправку боеприпасов.

Истребители F-16 для Украины

Украина официально отправила Нидерландам запрос на передачу истребителей F-16. Однако для передачи боевых самолетов понадобится разрешение от США. Самолеты нельзя передать сразу, нужно провести консультации с американцами и другими союзниками, заявила нидерландский министр обороны Кайса Олленгрен.

8 февраля президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Британии Риши Сунаком. Британский премьер допустил передачу Украине истребителей. Он отметил, что в контексте такой ситуации Лондон будет обучать украинских пилотов управлять боевыми самолетами стандартов НАТО.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Запад в течение нескольких недель решит передать Украине боевую авиацию. По мнению Подоляка, Киев сможет рассчитывать и на получение дальнобойных ракет с боевым радиусом 200-300 километров.

Президент США Джо Байден сказал, что Штаты пока не готовы поставлять Киеву истребители F-16. По словам главы Белого дома, это военная помощь другого уровня. При этом в Вашингтоне заявляли, что не будут препятствовать передаче истребителей Украине другими странами.

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