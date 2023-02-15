Дания и Нидерланды заявили, что не дадут Украине танки Leopard 2 – Welt

Вместо этого оба государства собираются взять на себя часть расходов за ремонт 100 танков Leopard 1 из запасов промышленности Германии.

Дания и Нидерланды не передадут Украине танки Leopard 2/ bundeswehr.de, ua.depositphotos.com

Дания и Нидерланды пересмотрели свои решения и заявили, что не будут передавать Украине танки Leopard 2. Об этом правительства обеих стран рассказали в ответ на запрос издания Welt.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявлял, что его государство может предоставить Украине 18 танков Leopard 2. Их Амстердам брал в лизинг в Германии, до настоящего времени указанные единицы военной техники находились на службе в немецко-нидерландском батальоне.

Однако сейчас в Нидерландах решили всё-таки не передавать эти танки. В ответе на запрос газеты Welt в правительстве страны сообщили, что такое решение они приняли "в тесной координации между Нидерландами и Германией".

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В правительстве Дании в ответ на запрос отметили, что у них есть 44 танка самой современной модели Leopard 2A7, однако страна не будет передавать часть этой техники Украине.

"В качестве компенсации за отказ от участия в коалиции по Leopard 2 Нидерланды и Дания берут на себя часть расходов на ремонт 100 танков Leopard 1 из запасов немецкой промышленности. Сами эти страны подобными устаревшими танками не владеют", – отмечают в издании Welt.

Украина получит танки Leopard от Запада

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин во время заседания в формате Рамштайн 14 февраля заявил, что танки Leopard немецкого производства согласились передать Украине восемь стран – Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

Также сообщалось, что в правительстве Финляндии пока не приняли решение о передаче немецких боевых танков Leopard для армии Украины. Там колеблются из-за того, что имеют общую границу со страной-агрессором РФ. Об этом рассказала глава финского правительства Санна Марин.

Ранее, в начале февраля, правительство Германии одобрило предоставление Украине 178 боевых современных танков Leopard 1. Первая партия такой военной помощи должна прибыть в нашу страну летом этого года, другая часть – в 2024 году. В то же время немецкое правительство одобрило еще одно решение для Украины. Как сообщает пресс-служба правительства ФРГ, теперь официально разрешен экспорт боевых танков Leopard 1 A5 Украине от других стран.

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