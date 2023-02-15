В Украине находится 97% всей российской армии – министр обороны Британии

Боеспособность российских оккупантов снижена на 40%, отмечает Бен Уоллес. Он подчеркнул, что борьба Украины имеет прямое влияние и на безопасность в Европе.

В Украине находится 97% всей российской армии, заявил Уоллес/ Минобороны РФ, Twitter Минобороны Великобритании

К войне против Украины привлечена почти вся российская армия – 97%. Однако оккупантам всё равно не удается пробить оборону украинских военных.

Захватчики концентрируют все свои усилия, чтобы прорваться вперед, но у них всё равно это не получается. Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес в эфире BBC Radio 4.

"Это стоило огромной цены российской армии. По нашим оценкам, 97% российской армии, всей российской армии, находится в Украине", – сказал британский министр.

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Уоллес подчеркнул, что Запад должен продолжать помогать Украине, ведь таким образом западные страны укрепляют безопасность у себя дома. Также он добавил, что российская армия несет большие потери в Украине, и это уже существенно снизило их боеспособность.

"Если 97% российской армии сейчас находятся в Украине, с очень, очень высоким уровнем оттока личного состава, потенциально их боеспособность снижена на 40%, а почти две трети танков уничтожены или разбиты, это имеет прямое влияние на безопасность Европы", – отмечает британский министр.

Попытки российских оккупантов прорваться вперед он сравнил с ситуацией во время Первой мировой войны по уровню истощения и отсутствию успехов. Он напомнил, что армии РФ удается продвигаться не километрами, а метрами.

Также Уоллес отметил, что российские лидеры либо настолько оторваны от реальности, что не понимают настоящей ситуации, либо "не считаются с человеческими жизнями в России".

Ситуация на фронте

Россия накапливает вблизи границы с Украиной самолеты и вертолеты. Таким образом Москва хочет задействовать свою авиацию для поддержки пробуксовывающего наземного наступления. Как пишет Financial Times со ссылкой на западных официальных лиц, о накоплении российских самолетов и вертолетов стало известно из разведданных, которые были переданы союзниками по НАТО.

В американском Институте изучения войны отмечают, что Запад обеспокоен решимостью Украины удержать город Бахмут в Донецкой области. Специалисты по оборонному планированию США считают, что украинские силы не могут одновременно защищать Бахмут и начать весеннее контрнаступление.

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что новое наступление российских оккупационных войск уже началось и продлится оно до марта этого года. Российский диктатор Владимир Путин поставил задачу оккупантам достичь результатов к 21-22 февраля, заявил Жданов.

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