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На Западе обеспокоены решением Украины удерживать Бахмут: эксперты объяснили стратегию ВСУ

15 февраля 2023, 07:21
Украинская оборона Бахмута привела к ослаблению российских сил и, вероятно, создаст благоприятные условия для будущего украинского контрнаступления.
Бахмут
Оборона Бахмута привела к ослаблению российских сил / Фото Twitter

Запад обеспокоен решимостью Украины удержать город Бахмут в Донецкой области. Специалисты по оборонному планированию США считают, что украинские силы не могут одновременно защищать Бахмут и начать весеннее контрнаступление.

Украину призывают уделить приоритетное внимание весеннему контрнаступлению, а не защите Бахмута. Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны.

В то же время аналитики ISW считают, что решение Украины защищать Бахмут, вероятно, является стратегически обоснованным шагом.

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"Оборона защитниками Украины Бахмута вынудила Кремль использовать большую часть группировки Вагнера и задействовать ценные российские воздушно-десантные силы для поддержания наступательных операций на истощение", - говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что украинская оборона Бахмута привела к ослаблению российских сил и, вероятно, создаст благоприятные условия для будущего украинского контрнаступления.

"Если бы российские войска взяли Бахмут без значительного сопротивления украинцев, они могли бы надеяться на расширение операций таким образом, чтобы Украина могла поспешно построить оборонительные позиции на менее благоприятной местности. Таким образом, оборона Бахмута Украиной и попытка создать условия для контрнаступления, вероятно, являются взаимодополняющими, а не взаимоисключающими действиями, учитывая, что российские войска продолжили бы наступление на Бахмут, если бы Украина сдала город раньше", - говорится в сообщении ISW.

Ситуация в Бахмуте

Вооруженные силы Украины держат Бахмут, не давая российским оккупантам захватить город. Сейчас на этом направлении очень сложная ситуация, ведь захватчики направляют на Бахмут большую часть своих сил.

Как отметил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, состояние подготовки российской армии не очень хорошее, а потому у захватчиков огромные потери на Донбассе. В то же время он подчеркнул, что в России есть еще много военнослужащих.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый ранее рассказал о том, что оккупанты РФ продолжают свои попытки наступления на Бахмутском направлении. Противник делает ставку на живую силу, а не военную технику. Враг использует авиацию, однако заполучить преимущество в воздухе ему не удается.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Войтко сказал, что в Бахмуте очень сложная ситуация. Российские войска пытаются окружить город, но у оккупантов ничего не получается. Россиянам удалось зацепиться за частный сектор, там идут бои.

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