"Враг смог зацепиться за частный сектор": в ВСУ рассказали, что сейчас происходит в Бахмуте

В Бахмуте сейчас очень сложная, но контролируемая ситуация. Враг продолжает штурмовать город.

Бахмут / t.me/V_Zelenskiy_official

Россияне не оставляют попыток окружить Бахмут в Донецкой области, но у них ничего не получается.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Войтко рассказал в эфире телеканала "Эспрессо", что в Бахмуте сейчас очень сложная ситуация.

"Враг смог зацепиться за частный сектор. Там продолжаются бои. Однако хочу подчеркнуть, что россиянам не удается и в ближайшее время не удастся окружить Бахмут. Наши подразделения держатся и прекрасно выполняют свою работу. Враг несет большие потери в боях за Бахмут", - подчеркнул он.

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Войтко также подчеркнул, что ВСУ продолжит уничтожать "вагнеровцев", регулярный личный состав армии РФ и мобилизованных .

Ситуация на Донбассе

Недавно заместитель Министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

По словам представителя Сил обороны на восточном направлении, полковника Сергея Череватого, за два месяца боев возле Бахмута Донецкой области русская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах.

По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижении "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

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