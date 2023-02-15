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В переговорах Киева и Москвы появились новые лица: кто они и что решают - росСМИ

15 февраля 2023, 11:05
С марта 2022 года коммуникация Украины и России сводится лишь к обмену пленными и редким неформальным контактам.

переговоры
Переговоры Киева и Москвы заморожены с марта 2023 года / @Podolyak_M

Переговоры между Украиной и Россией фактически заморожены с марта 2022 года, когда состоялась последняя официальная встреча делегаций. Коммуникация Киева и Москвы сводится лишь к обмену пленными и редким неформальным контактам, в которых принимает участие российский бизнесмен Роман Абрамович, а с недавнего времени и бывший глава московского департамента культуры Сергей Капков. О новых "переговорщиках" пишет российское издание Медуза со ссылкой на источники.

Журналисты отмечают, что Капков недавно был в Киеве и Стамбуле по поручению Романа Абрамовича. С миллиардером Капкова связывают давние рабочие отношения: он был заместителем Абрамовича, когда тот в начале 2000-х был губернатором Чукотки.

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Сообщается, что Абрамович подключил Капкова к диалогу между Киевом и Москвой, поскольку считает его "вменяемым человеком", который к тому же не находится под санкциями и может свободно передвигаться по миру. В том числе Капкову открыт въезд в Украину. Также меньше года назад он вдобавок к российскому получил еще и израильское гражданство.

По данным издания, Капков выполняет "простую функцию" координации с российской стороной. Он участвует не только в организации обмена пленными, но и в "отдельных отраслевых вещах". Например, в обсуждении параметров так называемой "зерновой сделки".

По данным издания, когда нужно позвонить министру обороны России Сергею Шойгу или президенту Путину, то звонит Абрамович. А когда "уже есть налаженные связи, все всех знают" и нужно позвонить какому-то генералу, то это делает Капков, поскольку напрямую украинские и российские военные общаются мало.

Также, по данным российского издания, ранее к переговорам Абрамович привлек своего давнего бизнес-партнера, заместителя гендиректора ООО "Миллхаус" (аффилирована Millhouse LLC, принадлежит Абрамовичу и управляет его активами) Давида Давидовича.

В начале войны в переговорном процессе участвовал еще один давний знакомый Абрамовича – председатель совета директоров школы управления "Сколково", бывший глава администрации президента РФ (в 1999–2003 годах) Александр Волошин. Он якобы общался с украинскими властями только по телефону.

Еще одним участником переговорного процесса был российско-украинский кинопродюсер Александр Роднянский, которого с Абрамовичем связывает многолетняя дружба. В интервью в январе 2023 года Роднянский рассказал, что в день полномасштабного российского вторжения ему позвонил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и предложил связать их с Абрамовичем, пытаясь "как-то привести к мирному быстрому решению". На Банковой эту информацию не подтвердили.

Медуза отмечает, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отказался комментировать роль Капкова, Давидовича, Волошина и Роднянского в переговорах. Также на момент публикации на вопросы издания не ответили Капков и представители Абрамовича.

По данным собеседников "Медузы", Абрамович до сих пор сохраняет неформальные контакты с представителями обеих сторон. Но при этом источники отмечают, что после того, что оккупационные войска сделали в Буче, весь переговорный процесс сводится лишь к обсуждению обменов и отдельных вопросов. В переговорном процессе в 2023 году "нет политической составляющей" и о полноценном мирном урегулировании речь не идет.

Переговоры Украины и России

В январе 2023 года российская сторона вновь заговорила о проведении переговоров с Украиной. Представители страны-агрессора хотят "прямых переговоров без участия посредников".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин не может быть субъектом переговоров с миром, поскольку у него больше нет политических перспектив в своем же государстве. Шанс для российского государства сохраниться – перезагрузка элит.

Президент Владимир Зеленский ранее четко заявлял, что Украина не верит каким-либо заявлениям России о "переговорах". Поэтому Киев будет продолжать проводить военную операцию для освобождения своих территорий, которые захватили вражеские войска.

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