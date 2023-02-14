РФ хочет бросить в бой свою авиацию: самолеты и вертолеты стягиваются к границам с Украиной - FT

Страх перед воздушной войной в Украине побудил партнеров нашей страны сделать приоритетом быструю доставку систем ПВО и артиллерийских боеприпасов в Киев.

РФ стягивает к границам с Украиной авиацию для поддержки нового наступления / Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия накапливает вблизи границы с Украиной самолеты и вертолеты. Таким образом Москва хочет задействовать свою авиацию для поддержки пробуксовывающего наземного наступления.

Как пишет Financial Times со ссылкой на западных официальных лиц, о накоплении российских самолетов и вертолетов стало известно из разведданных, которые были переданы союзниками по НАТО.

Издание подчеркивает, что страх перед воздушной войной в Украине побудил партнеров нашей страны сделать приоритетом быструю доставку систем ПВО и артиллерийских боеприпасов в Киев, чтобы отреагировать на изменение подхода российских войск.

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Как отмечается, во вторник, 14 февраля, на встречах со странами-союзниками, которые поддерживают Украину, министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул угрозу, которую представляют значительные военно-воздушные силы России, что остались.

"Он очень ясно дал понять, что у нас мало времени, чтобы помочь украинцам подготовиться к наступлению, и что у них достаточно специфические потребности", - сказал чиновник администрации США.

Он отметил, что российские сухопутные силы достаточно истощены, поэтому это лучший показатель того, что они превратят наступление в воздушный бой.

В то же время, заметим, что министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Москва решила массово не вводить свою боевую авиацию на территорию украинского государства из-за эффективной работы украинской ПВО. По словам чиновника, поэтому оккупанты не рискнули массово вводить свою боевую авиацию в Украину.

Он подчеркнул, что Украина провела колоссальную работу над усилением своей противовоздушной обороны. Поэтому войска перехватывают большинство ракет и беспилотников агрессора России.

Также он добавил, что несмотря на предоставление Украине систем ПВО, поддержка все еще недостаточна, ее следует усилить.

К слову, недавно министр обороны Алексей Резников заявил, что страны-партнеры предоставят Украине боевую авиацию. Сейчас идет дискуссия относительно того, какие конкретно самолеты получит Киев. Возможно, поставят истребители F-16, Gripen или другие машины.

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