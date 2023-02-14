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"Россию интересует вся Европа": в ГУР заявили, что "хотелки" Путина вышли за границы Украины

14 февраля 2023, 14:50
Страна-оккупант Россия пытается помешать поставкам оружия Украине и повлиять на общественное мнение в странах Запада в свою пользу, отметили в ГУР.
Путин, ЕС, Украина
Россию интересует вся Европа как "зона своего влияния" - ГУР / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Директору агрессора России Владимиру Путину нужна не только Украина, но и Европа как "зона своего влияния". Поэтому оккупанты в случае продвижения на российско-украинском фронте не остановятся и пойдут дальше. Москва при помощи своей агентуры пытается повлиять на мнение общества на Западе и помешать поставкам оружия Киеву. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

Как сообщает пресс-служба ГУР, одна из целей государства-оккупанта РФ – влияние на авторитетных людей в странах Европы и мнение общества. Россияне вкладывают много денег в пропаганду.

"Поэтому россияне много вкладывают в работу со СМИ. Это и их открытые пропагандистские рупоры, такие как russia today", так и другие более скрытые способы влияния. Со своими коллегами, чтобы повлиять на их мнение в пользу России", - отметил Черняк.

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Представитель разведки также добавил, что шпионы РФ пытаются нейтрализовать путь поставок оружия с Запада в Украину.

Помимо этого он акцентировал внимание на том, что Путину, помимо оккупации Украины, нужна вся Европа. Оккупанты не собираются останавливаться и хотят превратить ее в свою "зону влияния".

"Россию интересует вся Европа как "зона влияния". Если она покорит Украину, то не остановится на этом. Она пойдет дальше. И мы знаем, что у Путина такие планы перед вторжением в Украину. Возможно, они не изменились и сейчас", - подчеркнул Андрей Черняк.

Наступление России на Украину

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что агрессор Россия не готова пойти в широкомасштабное наступление к годовщине полномасштабной войны 24 февраля. По данным разведки, у оккупантов нет для этого ресурсов. Враг попытается наступать на Донбассе, чтобы достичь тактического продвижения.

Журналисты американского издания The New York Times ранее опубликовали материал, в котором говорилось о том, что Москва собирает десятки тысяч солдат для того, чтобы попытаться окружить ВСУ на Донбассе. Войска РФ могут попробовать открыть второй фронт в Харьковской и Сумской областях.

В Институте изучения войны отметили, что наступление оккупантов России на Донбассе усложняется по причине недостаточного уровня подготовки армии захватчиков. Большинство солдат – мобилизованные. В качестве примеров приводится неудачное наступление под Угледаром, где ВСУ разбили 155-ю бригаду морской пехоты.

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Война России против Украины:

Европа Владимир Путин ГУР Минобороны Украины война России и Украины
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