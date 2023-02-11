glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Россия может нанести удар в районах Сумской и Харьковской областей, чтобы открыть второй фронт – NYT

11 февраля 2023, 10:35
Агрессор Москва собирает десятки тысяч солдат, чтобы попытаться окружить ВСУ на Донбассе, пишут журналисты американского издания The New York Times.
ВСУ, войска РФ
Войска РФ хотят окружить ВСУ на Донбассе и открыть второй фронт - NYT / Коллаж 59 ОМПБр, Минобороны РФ

Оккупационные войска России собирают десятки тысяч солдат, чтобы, возможно, попытаться окружить силы обороны Украины на Донбассе, наступая с севера и юга региона.

Чтобы отвлечь ВСУ, оккупанты могут попытаться продвинуться в Сумской и Харьковской областях, и таким образом, открыть второй фронт.

В материале The New York Times говорится о том, что, по мнению военных аналитиков, страна-оккупант РФ собирает десятки тысяч солдат, чтобы попытаться развернуться с севера (Кременной) и с юга (Угледар) с целью окружения украинских войск на Донбассе.

Направления удара РФ на Донбассе
Направления удара РФ на Донбассе / nytimes.com

Планы оккупантов по второму фронту

Кроме того, отмечают журналисты, российские войска могут попытаться отвлечь ВСУ и открыть второй фронт. Удар с попыткой продвижения может быть нанесен с территории России в направлении приграничных Сумской и Харьковской областей.

Направления удара Харьковщина и Сумщина
Направления удара РФ Харьковщина и Сумщина / nytimes.com

В такой ситуации Украина внимательно следит за передвижениями захватчиков вблизи приграничных регионов.

Угроза наступления России в Харьковской области

Заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в конце января допустил, что оккупанты РФ попытаются пойти в наступление в Харьковской области.

По мнению Скибицкого, захватчики могут провести наступательные действия в Купянском районе, чтобы вернуть контроль над территориями на Луганщине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что войска РФ могут пойти в атаку в Харьковской области. По его словам, оккупанты способны ударить на северо-востоке от Харькова. ВСУ готовы к таким сценариям и будут отражать атаки.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сказал, что российская армия усиливается на линии фронта в Харьковской области на Купянском направлении. Захватчики постоянно пытаются атаковать, однако несут потери и отступают. Вражеское наступление на данном направлении не исключено.

Смотрите видео Главред - Андрусив заявил, что наступление России уже началось

Наступление России:

ВСУ Харьковская область Сумская область войска России война на Донбассе война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:38

Зачем 12 февраля нужно выставить обувь за дверь: приметы и что нельзя делать

10:35

Запад не будет мстить России за действия путинского режима - ЭйдманВидео

10:35

Россия может нанести удар в районах Сумской и Харьковской областей, чтобы открыть второй фронт – NYTВидео

10:19

Правильный мед от правильных пчел: 4 простых лайфхака, которые помогут обнаружить подделку

09:55

Звезда "Мастера и Маргариты" и "Моей прекрасной няни" сбежал из России

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:41

55-летняя Памела Андерсон появилась на обложке глянца без макияжаВидео

09:35

Контрнаступление ВСУ: в NYT рассказали, где может быть нанесен мощный удар по войскам РФВидео

09:17

"Завел роту под минометный обстрел": ВСУ "зажмурили" ФСБшного майора

08:41

Какой финал ждет Лукашенкомнение

Реклама
08:36

Украина все ближе к получению F-16: США не против, чтобы в НАТО дали Киеву боевую авиациюВидео

08:27

"Могут спасти невинные жизни": в Словакии заявили о готовности передать Украине истребителиВидео

08:20

Странная хитрость виноделов: зачем делают углубление на дне бутылки

07:35

Путин может пойти в наступление весной: у Байдена назвали планы РФ и прогнозируют обострение войныВидео

06:30

ВСУ нужно продержаться месяц-два, в худшем случае придется выйти из Бахмута и Угледара – АндрусивВидео

06:19

Вылечить россиян от мании величия может только хирургическая операциямнение

04:15

Что нужно раз в месяц делать со стиральной машиной: о поломках можно будет забыть

03:20

У кондитеров можно не заказывать: царский рецепт нежнейшего рулета, который получается всегдаВидео

03:10

Эйдман поделился прогнозом, восстанет ли белорусский народ против ЛукашенкоВидео

02:49

Рианна обтянула пухлые ножки кожаными ремешкамиВидео

02:02

"Попахивает бурной ночью": Волочкова без стеснения повисла на женатом ДжигурдеВидео

Реклама
01:40

Их ждет роскошная жизнь в сказочных хоромах: имена мужчин, которые разбогатеют после 40 летВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, грозит ли ВСУ оперативное окружение под БахмутомВидео

01:11

Зачем натирать зеркала картошкой: этот секрет перевернет представление об уборке с ног на голову

00:59

Украина может одолеть РФ до конца 2023-го или за 3-5 лет: Ходжес назвал главное условие быстрой победыВидео

00:51

Почему 11 февраля нельзя разбивать яйца: приметы и что нельзя делатьВидео

00:45

Гороскоп на сегодня 11 февраля 2023 : Стрельцам – убытки, Водолеям - мошенникиВидео

00:04

Украинцам выплатят по 1000 долларов помощи от предпринимателей из США: как получить средстваВидео

10 февраля, пятница
23:25

"Россия это запомнит": Кулеба заинтриговал новостями о "больших событиях" в годовщину вторжения РФВидео

22:38

"Жалкая робость": экс-посол США рассказал, почему Запад так медленно дает оружие УкраинеВидео

22:36

Не до плясок: Киркорову срочно вызвали врачейВидео

22:04

Может встретиться с Зеленским: Байден прилетит в Польшу перед годовщиной войны в УкраинеВидео

21:33

Впервые за 45 лет: королю Чарльзу III поставили условиеВидео

21:32

"Лукашенко зависит от Путина": Эйдман оценил реальные шансы Беларуси ввязаться в войну против УкраиныВидео

21:27

Тодоренко пожаловалась на проблемы в семьеВидео

21:21

Уничтожен объект оккупантов: в Мелитополе "прилеты" в районе аэродромаВидео

20:53

Алексей Арестович. Чему Украина должна научится в этой войнеВидеоблоги

20:53

Зачем класть лавровый лист в кошелек: деньги будут течь к вам рекой

20:52

Певица Земфира стала иноагентом в РоссииВидео

20:49

"РФ – это хроническая болезнь": Россия будет военно способной даже после своего поражения – ПентагонВидео

20:38

Началась атака дронов: украинцев предупредили об угрозе новых ударовВидео

Реклама
19:55

"У меня есть идеальный план": Пригожин "подвинул" сроки войны и собирается дойти до Ла-МаншаВидео

19:50

Швейцария влипла в скандал и запретила трем странам передавать оружие УкраинеВидео

19:40

Гороскоп таро на неделю 13-16 февраля 2023: Овнам – новые дела, Весам – силы, Козерогам – энтузиазм

19:38

Пролет ракеты Калибр над Румынией: в НАТО с опаской отреагировали на инцидент – New York TimesВидео

19:24

"Потери увеличиваются, есть контуженные и раненые": боец ВСУ рассказал об адской ситуации в БахмутеВидео

19:20

Зал дежурно ел Путина глазами, дружно кивал и хихикалмнение

19:10

"Я не верю. Спи спокойно, мой братик": Ирина Федишин потеряла дорогого человека на войне

19:02

"Позорище, просто страшно": Лолита огорошила россиян пьяной на сценеВидео

19:00

Современный маникюр на День святого Валентина: 5 неповторимых вариантов, чтобы выразить чувстваФото

18:43

"Путин уже давно неизлечимо болен": в ГУР сообщили о тяжелом состоянии здоровья российского диктатораВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять