Россия может нанести удар в районах Сумской и Харьковской областей, чтобы открыть второй фронт – NYT

Агрессор Москва собирает десятки тысяч солдат, чтобы попытаться окружить ВСУ на Донбассе, пишут журналисты американского издания The New York Times.

Войска РФ хотят окружить ВСУ на Донбассе и открыть второй фронт - NYT / Коллаж 59 ОМПБр, Минобороны РФ

Оккупационные войска России собирают десятки тысяч солдат, чтобы, возможно, попытаться окружить силы обороны Украины на Донбассе, наступая с севера и юга региона.

Чтобы отвлечь ВСУ, оккупанты могут попытаться продвинуться в Сумской и Харьковской областях, и таким образом, открыть второй фронт.

В материале The New York Times говорится о том, что, по мнению военных аналитиков, страна-оккупант РФ собирает десятки тысяч солдат, чтобы попытаться развернуться с севера (Кременной) и с юга (Угледар) с целью окружения украинских войск на Донбассе.

Направления удара РФ на Донбассе / nytimes.com

Планы оккупантов по второму фронту

Кроме того, отмечают журналисты, российские войска могут попытаться отвлечь ВСУ и открыть второй фронт. Удар с попыткой продвижения может быть нанесен с территории России в направлении приграничных Сумской и Харьковской областей.

Направления удара РФ Харьковщина и Сумщина / nytimes.com

В такой ситуации Украина внимательно следит за передвижениями захватчиков вблизи приграничных регионов.

Угроза наступления России в Харьковской области

Заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в конце января допустил, что оккупанты РФ попытаются пойти в наступление в Харьковской области.

По мнению Скибицкого, захватчики могут провести наступательные действия в Купянском районе, чтобы вернуть контроль над территориями на Луганщине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что войска РФ могут пойти в атаку в Харьковской области. По его словам, оккупанты способны ударить на северо-востоке от Харькова. ВСУ готовы к таким сценариям и будут отражать атаки.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сказал, что российская армия усиливается на линии фронта в Харьковской области на Купянском направлении. Захватчики постоянно пытаются атаковать, однако несут потери и отступают. Вражеское наступление на данном направлении не исключено.

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Наступление России: