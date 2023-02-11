Россия может нанести удар в районах Сумской и Харьковской областей, чтобы открыть второй фронт – NYT

Оккупационные войска России собирают десятки тысяч солдат, чтобы, возможно, попытаться окружить силы обороны Украины на Донбассе, наступая с севера и юга региона.
Чтобы отвлечь ВСУ, оккупанты могут попытаться продвинуться в Сумской и Харьковской областях, и таким образом, открыть второй фронт.
В материале The New York Times говорится о том, что, по мнению военных аналитиков, страна-оккупант РФ собирает десятки тысяч солдат, чтобы попытаться развернуться с севера (Кременной) и с юга (Угледар) с целью окружения украинских войск на Донбассе.
Планы оккупантов по второму фронту
Кроме того, отмечают журналисты, российские войска могут попытаться отвлечь ВСУ и открыть второй фронт. Удар с попыткой продвижения может быть нанесен с территории России в направлении приграничных Сумской и Харьковской областей.
В такой ситуации Украина внимательно следит за передвижениями захватчиков вблизи приграничных регионов.
Угроза наступления России в Харьковской области
Заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в конце января допустил, что оккупанты РФ попытаются пойти в наступление в Харьковской области.
По мнению Скибицкого, захватчики могут провести наступательные действия в Купянском районе, чтобы вернуть контроль над территориями на Луганщине.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что войска РФ могут пойти в атаку в Харьковской области. По его словам, оккупанты способны ударить на северо-востоке от Харькова. ВСУ готовы к таким сценариям и будут отражать атаки.
Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сказал, что российская армия усиливается на линии фронта в Харьковской области на Купянском направлении. Захватчики постоянно пытаются атаковать, однако несут потери и отступают. Вражеское наступление на данном направлении не исключено.
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