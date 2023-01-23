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Активизация боев в феврале и марте: РФ может пойти в наступление на Харьковщине – ГУР

23 января 2023, 12:40
В феврале-марте будут активные боевые действия, предупредил Вадим Скибицкий.
Мобилизация в России
Оккупанты могут перейти в новое наступление / Фото Telegram

Российские оккупанты могут снова попытаться перейти в наступление в Харьковской области.

Об этом заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий заявил в интервью Укринформу.

Вместе с тем он не исключил, что в феврале и в марте будут развиваться активные боевые действия в Луганской и Донецкой областях.

Замглавы ГУР уточнил, что при этом РФ перебрасывает 2-ю механизированную дивизию 1-й танковой армии из Беларуси.

"Февраль-март - будут активные боевые действия, и именно в Луганской и Донецкой областях. Мы еще видим сейчас перебрасывание 2-й механизированной дивизии 1-й танковой армии из Беларуси. Не исключаем, что они могут снова попытаться зайти на нашу территорию через границу, это Купянское направление, возможно и возобновление наступательных действий с целью возвращения под контроль ранее захваченных врагом территорий в Луганской области", - добавил Скибицкий.

Угроза нового наступления РФ

Ранее американский военный аналитик Филлип Карбер заявил о том, что российские оккупанты могут возобновить попытку нового "бронированного" наступления, когда это позволят рельеф местности и погодные условия.

"Русские фактически вывели свои войска со всего северо-востока. Думаю, что они туда всегда могут вернуться, ведь к северу от Сум и Конотопа есть очень скоростной маршрут, прямая дорога в Киев. И опять же, как только они прорвутся через реку возле Конотопа, там до пригорода Киева в сухой сезон открытая местность", — подчеркнул он.

В свою очередь американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.

"Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности", — считает он.

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