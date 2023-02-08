Наступление России в Харьковской области не исключено: в ОВА рассказали, где усилился враг

Оккупационные войска РФ усиливают свое присутствие на линии фронта на Харьковщине, однако ВСУ готовы к возможным сценариям, сказал Олег Синегубов.

Враг усиливается на Купянском направлении, наступление не исключено - Синегубов / Коллаж Википедия, скриншот YouTube

Российские оккупанты усиливаются на линии фронта в Харьковской области на Купянском направлении. Они постоянно пытаются атаковать, несут потери и отступают. Вражеское наступление не исключено, однако украинские войска готовы реагировать на любые сценарии. Об этом заявил руководитель областной военной администрации региона Олег Синегубов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что на Купянском направлении вражеские войска усиливают свое присутствие. Там враг постоянно атакует, но терпит потери и отступает.

"Действительно, мы слышим информацию о попытках повторного наступления на город Харьков, на населенные пункты Харьковской области. Мы к этому готовы, наши ВСУ сильны и готовы реагировать на любые попытки врага подобного характера", - отметил Синегубов.

Как уточнил чиновник, оккупанты укрепляются на Купянском, Двуречанском направлениях, а также в сторону Кременной. Контрнаступление российских захватчиков не исключено, но ВСУ к этому готовы.

"Это Купянское, Двуречанское направление, а также и в направлении Кременной. Мы это видим, целью врага является не дать ВСУ продвинуться вперед. Там идут определенные маневры и мы не исключаем действительно попытки контрнаступления со стороны врага. Однако наши бойцы полностью к этому подготовлены", - подчеркнул Олег Синегубов.

Ситуация в Харьковской области

В начале января начальник Харьковского гарнизона, бригадный генерал Сергей Мельник заявил, что как только промерзнет земля, оккупанты России снова пойдут на Харьков.

Они попытаются отрезать город от Киева, чтобы ВСУ не смогли продвинуться на запад на помощь столице. Силы обороны Украины будут отражать вражескую атаку.

Вечером 7 февраля войска России нанесли ракетные удары по Харькову. Оккупанты выпустили от 6 до 10 ракет С-300. Прилеты были в центральной части города.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 8 февраля сказал, что Россия может пойти в наступление на северо-востоке от Харькова или от юга Запорожья. По его словам, украинские силы готовы к таким атакам российских захватчиков и будут их отражать.

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Угроза наступления России: