Войска РФ могут пойти в наступление на северо-востоке от Харькова или с юга Запорожья – Данилов

Войска страны-агрессора РФ ставят перед собой задачу полного захвата Донецкой и Луганской областей. Однако они могут пойти в атаку на Харьковщине и Запорожье. ВСУ готовы к таким сценариям - насколько оккупантам удастся достичь своих целей, зависит от действий украинских войск. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов.
Как сообщает Reuters, чиновник рассказал о том, что приоритетом государства-оккупанта является захват Донбасса. Однако атаковать захватчики могут и на северо-востоке от Харькова или к югу от Запорожья.
По словам секретаря СНБО, силы обороны Украины готовы к сценариям. Реализация планов оккупантов зависит от действий украинских войск.
"Попытки наступления либо на харьковском, либо на Запорожском направлении, конечно, будут предприняты. Насколько они будут успешными, будет зависеть от нас", - подчеркнул Алексей Данилов.
Угроза наступления России
Глава Минобороны Алексей Резников ранее сказал, что агрессор Россия в ходе нового возможного наступления на Украину намерена применить уже другую тактику.
Оккупанты будут ползуче наступать на двух направлениях – восточном и южном. Именно там они сконцентрировали больше всего своих войск. Как полагает Резников, взять всю Украину они уже не будут пытаться.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что российские оккупационные войска готовят к 24 февраля атаки на каком-либо из направлений.
Директор Кремля Путин поставил своим силам задачу захватить все районы Донбасса.
Бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес считает, что Россия в ходе своего нового наступления на Украину не добьется значительных успехов. По его мнению, у россиян остаются проблемы с логистикой и подготовкой военных. Даже с группировкой в 200-300 тысяч войск они вряд ли смогут добиться поставленных задач.
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