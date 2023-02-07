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Харьков под обстрелом: в городе прозвучало 6 мощных взрывов, место прилета пылает

7 февраля 2023, 23:45
Российские оккупанты нанесли минимум 6 ударов из зенитно-ракетного комплекса С-300.
Харьков под обстрелом: в городе прозвучало 6 мощных взрывов, место прилета пылает
РФ обстреляла Харьков / inshe.tv (иллюстративное фото)

Российские оккупанты терроризируют украинцев даже поздно вечером. Около 23 часов вечера 7 февраля в Харькове начали раздаваться мощные взрывы. Враг обстреливает город. Об этом заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он призвал всех жителей области сразу спрятаться в укрытии или в другом безопасном месте.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях", - написал Синегубов.

По данным Общественной, воздушную тревогу в области объявили в 22:31, а в самом Харькове - в 22:58. Также там отметили шесть взрывов.

Впоследствии Синєгубов сообщил, по предварительным данным враг выпустил от 6 до 10 ракет из зенитно-ракетного комплекса С-300. Попадания зафиксировали в центральной части Харькова.

"Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - написал Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что удары были нанесены по промышленному объекту в Киевском районе города. На месте одного из "прилетов" начался пожар.

взрыв в Харькове
РФ обстреляла Харьков / скриншот с видео

Ракетный удар по Краматорску

Напомним, вечером 1 февраля российские оккупационные войска обстреляли Краматорск в Донецкой области. Российская ракета попала в жилой дом. В результате попадания были разрушены два подъезда, людей доставали из-под завалов.

В результате ракетного удара четыре человека погибли, два человека были спасены из-под завалов. 18 человек были травмированы. Утром 3 февраля спасатели сообщили, что завершили разбирать завалы разрушенного дома.

Ранее сообщалось, что РФ может готовить новый удар по Украине. Оккупанты готовы использовать как дроны-камикадзе, так и крылатые ракеты, заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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