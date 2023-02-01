"Под завалами кричат люди": российская ракета полностью разрушила жилой дом в Краматорске

В результате попадания по меньшей мере два человека погибли и еще семеро получили ранения. На месте работают спасатели.

Россияне обстреляли Краматорск / Telegram Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Страна-агрессор Россия продолжает терроризировать мирное население Украины. Так, вечером 1 февраля российские оккупационные войска обстреляли Краматорск в Донецкой области.

"Вражеский обстрел Краматорска. Есть раненые", - сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

Городской голова добавил, что на данный момент на местах работают все соответствующие службы.

Местные Telegram-каналы публикуют ужасные фото прилета. На кадрах видно, что российская ракета попала в жилой дом. В результате попадания разрушены два подъезда. Также сообщается, что под завалами кричат люди.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко подтвердил, что россияне попали в жилой дом. По его словам, по меньшей мере два человека погибли и еще семеро получили ранения.

"Два часа назад российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому, расположенному в центре города, и полностью его разрушили. На месте работают спасатели, правоохранители и коммунальные службы разбирают завалы уничтоженного дома. Вероятно, что под ними могут быть люди", - написал он в Telegram.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на удар по Краматорску.

"Краматорск. Очередной теракт преступников и террористов из России", - написал он в Telegram и опубликовал фото последствий "прилета".

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