"Расстреливаем их по ночам, когда они убегают": оккупант рассказал об убийствах мирного населения

Оккупант рассказал об убийствах мирного населения/ Reuters, Объектив

Российские захватчики без колебаний расстреливают мирное население в Украине и "гордо" рассказывают об этом своим семьям. А те лишь поддерживают такую жестокость российских "асвабадителей".

Один из таких разговоров оккупанта с его женой перехватила и обнародовала Служба безопасности Украины. Россиянин рассказал, что они с "товарищами по оружию" не пропускают и расстреливают мирных жителей, которые пытаются ночью бежать из оккупированных территорий, чтобы спасти свою жизнь.

"Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их расстреливаем [неценз.]. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел-тот уже уехал. Поэтому мы стреляем и всё равно [неценз.]", – рассказывает российский оккупант своей жене.

Подразделение захватчика стоит на Востоке Украины и не позволяет спастись людям, которые хотят покинуть занятые оккупантами территории.

В Службе безопасности Украины отметили, что фиксируют такие факты.

"СБУ системно документирует эти и другие факты для международных судов. Потому что действия рашистов являются грубым нарушением законов и обычаев войны", – отмечают в ведомстве.

Ранее появилось видео, как украинские воины успешно применяют на практике предоставленные Великобританией ракеты Brimstone. Такое оружие помогает эффективнее доставать врага, даже если он в глубоком тылу.

Также ранее сообщалось, что защитники Украины получили новый трофей – отобрали у российских захватчиков очередной российский танк Т-72БЗ вместе с боекомплектом. Оккупанты пытались спрятать технику на ферме, но там ее и нашли украинские бойцы.

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