В "ЛНР" устроили массовый бунт из-за поголовной мобилизации на войну с Украиной

В Луганске прошли стихийные акции протеста жен и родственников принудительно "мобилизованных" на войну против Украины
В оккупированном РФ Луганске 16-17 мая прошли стихийные акции протеста родственников принудительно "мобилизованных" на войну против Украины.
Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Telegram-канале.
"16-17 мая в Луганске прошли стихийные акции протеста жен и родственников принудительно "мобилизованных" на войну против Украины. Такие акции зафиксированы вблизи военной прокуратуры и военкоматов г. Луганска и г. Ровеньки. Основное требование протестующих - возвращение мобилизованных домой. Общее количество участников около 700 человек", - сообщили в разведке.
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Ранее сообщалось о том, что раненым "ЛНРовцам" придумывают болезни, чтобы не выплачивать компенсации - у них диагностируют остеохондроз и язву.
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