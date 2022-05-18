В "ЛНР" устроили массовый бунт из-за поголовной мобилизации на войну с Украиной

Учения в "ЛНР" / Reuters

В оккупированном РФ Луганске 16-17 мая прошли стихийные акции протеста родственников принудительно "мобилизованных" на войну против Украины.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Telegram-канале.

"16-17 мая в Луганске прошли стихийные акции протеста жен и родственников принудительно "мобилизованных" на войну против Украины. Такие акции зафиксированы вблизи военной прокуратуры и военкоматов г. Луганска и г. Ровеньки. Основное требование протестующих - возвращение мобилизованных домой. Общее количество участников около 700 человек", - сообщили в разведке.

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Ранее сообщалось о том, что раненым "ЛНРовцам" придумывают болезни, чтобы не выплачивать компенсации - у них диагностируют остеохондроз и язву.

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