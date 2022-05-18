ВСУ ракетами Brimstone из Британии уничтожают оккупантов в глубоком тылу/ Скрин из видео

Украинские воины успешно применяют на практике предоставленные Великобританией ракеты Brimstone.

Такое оружие помогает эффективнее доставать врага, даже если он в глубоком тылу. Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале волонтерского центра "Последний Блокпост".

Как видно на видео, защитники Украины ракетами Brimstone метко попали в две вражеские цели. После этого обе единицы российской техники были уничтожены, а одна из них разлетелась на куски.

Ракеты Brimstone – что о них известно

Brimstone – это высокотехнологичная самонаводящаяся противокорабельная ракета, но ее можно использовать и для поражения наземных целей

Ракета весит 49 кг, имеет длину 1,8 м и диаметр корпуса 180 мм.

Как известно из отрытых источников, Украина стала первым государством, которое применяет ракеты Brimstone также в наземном варианте.

Ранее бойцы Сил специальных операций показали, как уничтожают врагов из оружия, полученного от иностранных партнеров, в том числе и с помощью британских ракет Brimstone, выпущенных с наземных пусковых установок.

Напомним, в Госдепе США заявили, что Украина сама должна определять, как завершить войну, которую против нее развязала Россия. При этом США делают всё, чтобы украинцы успешно реализовали свои цели.

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