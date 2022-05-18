УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ ракетами Brimstone из Британии уничтожают оккупантов в глубоком тылу

18 мая 2022, 09:31

Хотя эти ракеты противокорабельные, украинские бойцы успешно их применяют для поражения также наземных вражеских целей.

false
ВСУ ракетами Brimstone из Британии уничтожают оккупантов в глубоком тылу/ Скрин из видео

Украинские воины успешно применяют на практике предоставленные Великобританией ракеты Brimstone.

Такое оружие помогает эффективнее доставать врага, даже если он в глубоком тылу. Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале волонтерского центра "Последний Блокпост".

Как видно на видео, защитники Украины ракетами Brimstone метко попали в две вражеские цели. После этого обе единицы российской техники были уничтожены, а одна из них разлетелась на куски.

Ракеты Brimstone – что о них известно

Brimstone – это высокотехнологичная самонаводящаяся противокорабельная ракета, но ее можно использовать и для поражения наземных целей

Ракета весит 49 кг, имеет длину 1,8 м и диаметр корпуса 180 мм.

Как известно из отрытых источников, Украина стала первым государством, которое применяет ракеты Brimstone также в наземном варианте.

Ранее бойцы Сил специальных операций показали, как уничтожают врагов из оружия, полученного от иностранных партнеров, в том числе и с помощью британских ракет Brimstone, выпущенных с наземных пусковых установок.

Напомним, в Госдепе США заявили, что Украина сама должна определять, как завершить войну, которую против нее развязала Россия. При этом США делают всё, чтобы украинцы успешно реализовали свои цели.

Читайте также:

война в Украине ВСУ ракета вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:11

Трофейный танк теперь на службе Украины: ВСУ показали, как их "вооружает" армия РФ

10:04

Брат Кадырова был полевым командиром в Мариуполе - разведка БританииВидео

09:37

План разрабатывает лично Путин: оккупанты в ужасе от приказа форсировать Северский ДонецВидео

09:31

ВСУ ракетами Brimstone из Британии уничтожают оккупантов в глубоком тылуВидео

09:26

Российская армия проигрывает войну в Украине: почему кремлевская диктатура обреченамнение

Реклама
09:06

"С голов жителей не упадет ни один волос": Арестович рассказал, как освободят оккупированный ЮгВидео

08:46

Почему россияне с такой яростью хотят уничтожить Мариуполь: Бедняков назвал три причиныВидео

08:33

РФ могла пойти на эвакуацию из Азовстали, чтобы поскорее заявить о захвате города – ISWВидео

08:05

130 "двухсотых", техника и склады: ВСУ накрыли артиллерией огрызнувшихся оккупантов на ХерсонщинеВидео

07:51

"Мы освободили больше, чем россияне занимают": Арестович показал карту военных действий в Украине

07:04

Украина сама должна решать, как завершить войну - Госдеп США

06:39

В Мелитополе партизаны ликвидировали двух российских военных высокого ранга

06:32

По лекалам совка: зачем Путин ищет биолаборатории в Украинемнение

05:50

Армия Украины в июне перейдет в контрнаступление, если Запад даст достаточно оружия – ЖдановВидео

05:15

Сефании, которой посвящена победная песня Kalush Orchestra, сделали необычный подарок

04:45

3 летние юбки фантастической красоты, которые будут повсюдуВидео

04:10

Идет невыносимая погода: синоптики рассказали, когда ударит 30-градусная жараВидео

03:43

Это не значит мгновенное контрнаступление: эксперт назвал "подводные камни" предоставления Украине оружияВидео

03:07

Военный эксперт объяснил, ради каких городов на Востоке россияне пойдут на всеВидео

02:28

Ни минуты покоя: топ-4 самых несносных свекровей по гороскопу

Реклама
02:23

Известный ведущий рассказал о проклятии, которое нависло над Светланой Лободой

02:05

Доллар рекордно взлетел: черный рынок "пробивает потолок"Видео

01:47

Бритни Спирс на пляже топлес показала, как переживает депрессию из-за выкидышаВидео

01:34

Огурцы растут как на дрожжах: дешевая суперподкормка, которая есть у каждого на кухнеВидео

00:51

Приметы на 18 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:26

Зеленский рассказал подробности об эвакуации военных с АзовсталиВидео

00:03

"Я бы им наркотики колола": журналисты нашли жену оккупанта, которая готова пытать украинских детейВидео

17 мая, вторник
23:46

Украина мчится в Евросоюз: Макрон заявил, что заявка Киева будет рассмотрена в июне

23:41

Внучка Софии Ротару сверкнула идеальными формам в черном бикини

23:40

Евровидению хотят поменять правила: что предлагают

23:33

"Слишком хрупко там все": Арестович рассказал о ситуации вокруг АзовсталиВидео

22:58

Армия России от Херсона до Харькова постепенно стала переходить в оборону – АрестовичВидео

22:46

Военный эксперт объяснил, захват какого города решит судьбу битвы за ДонбассВидео

22:41

Макс Барских вспомнил свои корни и планирует отказаться от сценического имени

22:30

В захваченном Мариуполе может произойти вспышка самой опасной инфекцииВидео

22:08

Враг окапывается на Херсонщине и Запорожчине: война с РФ переходит в затяжную фазу – РезниковВидео

21:58

В Украине приостановили госрегулирование цен на бензин: названа новая стоимость топливо на АЗСВидео

21:44

Идет самая холодная ночь: синоптики предупредили о заморозках в УкраинеВидео

21:37

На Херсонщине снайпер агрессоров подло застрелил волонтера, вывозившего людей из оккупацииВидео

21:35

Андрей Данилко подшутил над "игрушечным" министром РФ Сергеем Шойгу

Реклама
21:02

Проверяют оборону и боятся наступления ВСУ: на Сумщине объяснили атаку границы войсками РФВидео

20:59

Пьяные путинские оккупанты устроили между собой разборки со стрельбой - журналист

20:35

Новый тренд сезона: откуда появилась розовая панама Kalush Orchestra и сколько сейчас стоитВидео

20:24

Анна Неплях показала нового любовника - первого украинца, который "нашел ее точку G"

20:12

Если Путин не заберет войска с Украины, санкции добьют экономику России – СШАВидео

19:58

Вятрович пояснил, почему Украина кровно заинтересована в распаде России

19:48

Щедрость не знает границ: топ-4 самых галантных кавалера по знаку зодиака

19:46

Война станет еще более кровопролитной: астролог составил гороскоп для УкраиныВидео

19:45

Путинский режим вогнал Россию в яму, из которой ей уже не выбратьсямнение

19:22

Игорь Кондратюк рассказал, почему у рашистов и запроданцев не отбирают звание Народных артистов

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять