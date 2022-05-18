ВСУ ракетами Brimstone из Британии уничтожают оккупантов в глубоком тылу

Хотя эти ракеты противокорабельные, украинские бойцы успешно их применяют для поражения также наземных вражеских целей.
Украинские воины успешно применяют на практике предоставленные Великобританией ракеты Brimstone.
Такое оружие помогает эффективнее доставать врага, даже если он в глубоком тылу. Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале волонтерского центра "Последний Блокпост".
Как видно на видео, защитники Украины ракетами Brimstone метко попали в две вражеские цели. После этого обе единицы российской техники были уничтожены, а одна из них разлетелась на куски.
Ракеты Brimstone – что о них известно
Brimstone – это высокотехнологичная самонаводящаяся противокорабельная ракета, но ее можно использовать и для поражения наземных целей
Ракета весит 49 кг, имеет длину 1,8 м и диаметр корпуса 180 мм.
Как известно из отрытых источников, Украина стала первым государством, которое применяет ракеты Brimstone также в наземном варианте.
Ранее бойцы Сил специальных операций показали, как уничтожают врагов из оружия, полученного от иностранных партнеров, в том числе и с помощью британских ракет Brimstone, выпущенных с наземных пусковых установок.
Напомним, в Госдепе США заявили, что Украина сама должна определять, как завершить войну, которую против нее развязала Россия. При этом США делают всё, чтобы украинцы успешно реализовали свои цели.
Читайте также:
- РФ могла пойти на эвакуацию из Азовстали, чтобы поскорее заявить о захвате города - ISW
- Почему россияне с такой яростью хотят уничтожить Мариуполь: Бедняков назвал три причины
- 130 "двухсотых", техника и склады: ВСУ накрыли артиллерией огрызнувшихся оккупантов на Херсонщине