Почему россияне с такой яростью хотят уничтожить Мариуполь: Бедняков назвал три причины

Почему россияне так рьяно хотят уничтожить Мариуполь / скриншот

Украинский телеведущий Андрей Бедняков, который родился и вырос в Мариуполе, считает, что россияне ненавидят его родного город и безжалостно пытаются его уничтожить.

Одной из причин этому стал отказ Мариуполя оккупантам еще в 2014 году. Тогда украинцам удалось освободить его от самопровозглашенных формирований, пытавшихся присоединить населенный пункт к так называемым "республикам".

"Во-вторых, "Азов". Для них это как бы какая-то "красная тряпка". И, в-третьих, наши воины просто так не отдадут эту территорию", – цитирует Беднякова "Новий канал".

После событий последних восьми лет жители города сильно изменились, отметил Бедняков.

"Я лично видел, сколько людей изменилось за это время. Знал достаточно тех, кто говорил, что нужно было и им "туда" присоединиться, а потом постепенно изменили свое мнение. Сначала же никто не понимал ничего, думали, что все будет хорошо, потом посмотрели, что произошло с Донецком, и поняли, что туда не хотят", – добавил он.

Напомним, в субботу, 7 мая, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что с территории "Азовстали" удалось эвакуировать всех детей, женщин и людей пожилого возраста.

В начале мая российские оккупанты смогли прорваться на территорию комбината "Азовсталь".

Читайте такжеВ Сети опубликовано видео момента выхода защитников Мариуполя из АзовсталиРанее российские войска наносили авиаудары по комплексу сооружений завода "Азовсталь", в подвалах которых укрываются украинские военные и гражданские.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разблокирование Мариуполя военным путем пока невозможно из-за нехватки тяжелого вооружения.

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