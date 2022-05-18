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Украина сама должна решать, как завершить войну - Госдеп США

18 мая 2022, 07:04

Задача США - "поддерживать украинских партнеров всеми должными способами", которые усилили бы позиции Украины за столом переговоров, заявил Нед Прайс.

Нед Прайс
Нед Прайс отметил, что США стремятся видеть прекращение насилия и кровопролития / Reuters

Украина сама должна определять, как завершить войну, которую против нее развязала Россия. При этом США делают все, чтобы украинцы успешно реализовали свои цели. Об этом заявил спикер Госдепа США Нед Прайс.

"Наши украинские партнеры должны определить, как они хотят завершить этот конфликт", - цитирует Прайса Укринформ.

При этом он добавил, что США стремятся видеть прекращение насилия и кровопролития, которые продолжаются уже 83 дня.

По словам представителя Госдепа, задача США - "поддерживать украинских партнеров всеми должными способами", которые усилили бы позиции Украины за столом переговоров, чтобы она успешно реализовала свои цели.

"Конечно, сейчас мы действуем по двум направлениям. Во-первых, поддерживаем и укрепляем позиции наших партнеров в Киеве. Во-вторых, одновременно принимаем меры с целью создания издержек, о которых мы предупреждали Кремль с конца прошлого года. Действуя таким образом, мы надеемся создать условия, при которых могут вестись добросовестный диалог, дипломатический процесс", - заявил он.

В то же время сейчас о переговорах на высоком уровне говорить нельзя, поскольку Россия не демонстрирует желания изменить свои позиции.

Прайс также заявил, что не исключает возможности переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном в случае, если бы он привел к снижению уровня насилия в Украине.

Как сообщал Главред, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский заявил, что механизм ленд-лиза, по которому США могут предоставить Украине больше вооружения для защиты от России, может заработать на полную через неделю или две недели. Сколько оружия получит наше государство в рамках такого механизма, будет зависеть от способности экономики Соединенных Штатов и от наличия нужного Украине вооружение.

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