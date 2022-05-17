Гонят россиян на восток и север: в США похвалили ВСУ за успехи в контрнаступлении

Усилия украинских воинов получили новый импульс благодаря оружию от стран-партнеров, отметил американский чиновник.
Украинские военные уже успешно переходят в контрнаступление и вернули на Донбассе несколько городов, которые ранее захватили российские оккупанты.
Нового импульса Вооруженным силам Украины для отпора врагу предало вооружение, которое дали Украине для защиты от РФ Соединенные Штаты и другие государства. Об этом рассказал высокопоставленный чиновник Пентагона во время брифинга.
"Вы уже видите, как украинцы могут переходить к контрнаступлению. На Донбассе они вернули несколько городов, которые россияне захватили ранее. И в Харькове это отличный пример того, что они делают больше, чем просто защищают город", – сказал чиновник американского Минобороны.
При этом он отметил особую роль в успешном контрнаступлении именно американских гаубиц М777, которые передали нашему государству США.
"Теперь они вытесняют русских на восток и север, и мы считаем, что на это особо влияют гаубицы, особенно в Харькове", – заявил чиновник.
Но, по его словам, не только гаубицы повлияли на успешное контрнаступление, а и другое вооружение, которое предоставляют государства-партнеры.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что по состоянию на это время 74 из 90 упомянутых гаубиц от США уже задействованы в противостоянии врагу. Такие гаубицы позволяют вести дальний огонь с закрытых позиций.
США предоставили Украине мощные гаубицы М777
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты предоставляют Украине для защиты от РФ 155-мм гаубицы M777 американского производства.
Это полевая буксируемая гаубица, которая изготавливается компанией BAE Systems. Она считается самой легкой гаубицей подобного типа и может транспортироваться на внешней подвеске вертолета.
Напомним, Вооруженные силы Украины начали получать немецкое оружие для борьбы с российской агрессией. Германия вооружила ВСУ мощными противотанковыми гранатометами и минами.
Ранее стало известно, из каких регионов РФ больше всего бойцов погибли в Украине. Путин боится бунтов, которые могут возникнуть в крупных городах РФ из-за потерь военных на войне в Украине, поэтому отправляет воевать больше бойцов из так называемых депрессивных регионов, а Москву и Санкт-Петербург "бережет".
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