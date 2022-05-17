Германия вооружила ВСУ мощными противотанковыми гранатометами и минами

RGW-90 / Скриншот

Вооруженные силы Украины начали получать немецкое оружие для борьбы с российской агрессией.

Правительство Германии поставило Украине дополнительное вооружение для борьбы с российской армией за последние две недели. Поступило 2450 одноразовых ручных противотанковых гранатометов RGW-90, 1600 ручных противотанковых гранатометов DM22 и 3000 противотанковых мин DM31, пишет Spiegel.

При этом новые поставки ФРГ уже подтвердили в украинских правительственных кругах. Украина заказала и оплатила противотанковое оружие RGW-90, которое в Бундесвере называют Matador, непосредственно у немецкого производителя. Между тем, противотанковые мины, очевидно, поступают из запасов Бундесвера.

Отмечается, что Берлин доставлял в Украину преимущественно противотанковое оружие, миллионы боеприпасов разного калибра и взрывчатку. В списках снабжения также имеется 15 единиц оружия для уничтожения бункеров.

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Матадор — 90-мм одноразовый гранатомёт разработанный в результате сотрудничества Сингапура и Израиля. Является модернизированным вариантом немецкого гранатомёта Armbrust.

Основным предназначением гранатомёта является разрушение укреплённых сооружений и уничтожение легкобронированной техники.

Характеристики:

Масса, кг 8,9;

Длина, мм 1000;

Калибр, мм 90;

Начальная скоростьпули, м/с 250;

Прицельная дальность, м 14—500;

Вид боепитания одноразовый;

Прицел встроенный оптический, прибор ночного видения.

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