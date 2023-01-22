Угроза ударов с севера: эксперт объяснил, откуда РФ может бить по Украине ракетами С-400

Выстрелы из российских ЗРК фиксируются всеми средствами наблюдения, пояснил Александр Коваленко.

Российский комплекс С-400 / Скриншот

Вероятность нанесения ударов российскими оккупантами по Украине ракетами комплекса С-400 с территории Беларуси оценил блогер и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Такую возможность он не исключил, отвечая на вопросы в ходе интервью в Главреде.

"Они (удары по Украине комплексами С-400, — ред.) могли бы осуществляться и из Беларуси", — говорит собеседник.

Военный эксперт не исключил, что оккупанты для этих целей могли бы использовать территорию авиабазы в Зябровке, где размещены российские комплексы С-300 и С-400.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

"Но этого не было, потому что такие выстрелы фиксируются всеми средствами наблюдения, спутниками от международных партнеров. Мы можем говорить, что пуск осуществлялся именно с территории РФ на границе с Украиной", — добавил Коваленко.

Ранее сообщалось о том, что РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.

В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.

В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.

В КМВА подтвердили, что есть попадание в объект инфраструктуры.

В Defence Express полагают, что оккупационные войска РФ 14 января нанесли удары по Киеву из комплексов С-400.

На это указывает маркировка обломков, которые были обнаружены на месте падения ракет. Специалисты отметили, что Россия уже не первый раз ударила по Киеву из С-400 – такие обломки уже находили возле уничтоженного частного дома в Протасовом яру и разрушенной гостинице Алфавіто после ракетных атак по Киеву 31 декабря.

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