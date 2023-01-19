Россия в отчаянии: Александр Коваленко - о возможностях Украины уничтожать Х-22 и С-400

ВСУ имеют возможность нанесения высокоточных ударов по месторасположению пусковых установок, считает эксперт.

Украина сможет сбивать ракеты Х-22, когда получит ЗРК "Patriot" - Александр Коваленко / Главред

В ходе недавней ракетной атаки по Украине Россия применила противокорабельную ракету Х-22, которая попала в многоэтажный дом в спальном районе Днепра и унесла жизни 45 украинцев. Накануне Россия также нанесла удар по Киеву из зенитно-ракетного комплекса С-400 с пограничья Брянской области.

По словам спикера воздушных сил Юрия Игната, в обоих случаях эти ракеты невозможно сбить имеющимися средствами ПВО, из-за чего существует опасность для граждан в случае повторных ударов.

В интервью Главреду блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о том, реально ли сбить ракеты С-300, есть ли у Украины возможность для поражения этих комплексов в РФ, возможно ли сбить Х-22 с ЗРК NASAMS и IRIS-T, а также о том, насколько улучшит ситуацию со сбитием таких ракет ЗРК Patriot.

Много вопросов в последнее время, в частности, после атаки 14 января, возникает в отношении ракет, которые использует Россия. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что 14 января Киев обстреляли ракетами из ЗРК С-400, летящими по баллистической траектории. Несмотря на то, что взрывы прогремели до объявления воздушной тревоги, не могли бы вы разъяснить, насколько сложно их сбивать, и есть ли у Украины такая возможность?

К сожалению, сегодня наши воздушные силы не имеют возможности уничтожать эти ракеты - они очень сложны для уничтожения. Мы можем видеть, как Россия использует комплексы С-300 и С-400 не по назначению. В первую очередь, это комплексы противовоздушной обороны, но русские используют их не для нанесения ударов по воздушным целям, а по поверхности. У них еще в конце весны возник дефицит ракет тактического и оперативно-тактического уровня, таких как "Точка-У" и "Искандер". Россияне не могли их использовать в большом количестве, и именно поэтому начали перенастраивать С-300 для нанесения таких ударов. Потому что, в отличие от вышеупомянутых ракет, Россия имеет большое количество ракет к С-300 - у нее их тысячи.

Мы видели это на примере Запорожья и Николаева. В частности, Николаев, пока правобережье Херсонщины находилось в оккупации, обстреливался такими ЗРК постоянно. Но минус этих ЗРК в том, что когда ракеты перенастраивают на нанесение ударов по поверхности, значительно ухудшаются их характеристики. Они становятся неточными, и для того, чтобы нанести точный удар, их нужно корректировать. То есть вам нужен корректировщик, который находится непосредственно возле того объекта, по которому надо нанести удар. Поэтому С-300 используется на небольшом расстоянии, максимум – от 50 до 70 километров. Потому что чем больше расстояние, тем меньше точность.

С С-400 ситуация иная, потому что эти ракеты имеют возможность нанесения ударов на расстоянии до 200 километров плюс-минус 10-15 процентов, в зависимости от того, как ухудшаются характеристики. Кроме того, эти ракеты тоже имеют невысокую точность. Теперь Россия начала их использовать для осуществления террористических ударов (потому что поскольку ракеты не высокоточные, их просто направляют в направлении городов – куда именно "прилетит", никого не волнует) по Киевщине и Киеву, потому что максимальное расстояние полета этих ракет дает такую возможность. Также их могут направлять в сторону Сум или Чернигова.

Переход россиян на ракеты С-400 демонстрирует их отчаяние, потому что они не имеют возможности реализовать более масштабное огневое влияние на Киев за счет авиационных и крылатых ракет. Именно поэтому они используют уникальный для российской армии ЗРК С-400, который считается самым современным и дорогим в России. То есть этим Российская Федерация лишний раз доказывает, что ей не хватает ресурса.

Но нам в их сбитии это никоим образом не помогает, потому что для их уничтожения у нас нет соответствующих систем.

А какие системы для этого нужны - какие могут их сбивать?

Дело в том, что по состоянию на сегодня ни одна из современных систем ПВО еще не сталкивалась с такой угрозой. Фактически это первый случай, когда ЗРК с элементами ПВО используют для нанесения ударов по поверхности. Поэтому сказать, какой именно комплекс западного образца может быть эффективным для уничтожения таких ракет, невозможно. Необходимы соответствующие испытания. Более того, я не исключаю, что даже западные образцы ЗРК не могут гарантировать высокой эффективности противодействия этим ракетам, потому что их уничтожение очень специфично. Как и алгоритмы их противодействию.

Правильно ли я понимаю, что пока мы не имеем достаточно средств для сбивания ракет С С-300 и С-400, все приграничные города находятся в опасности?

Да, можем говорить именно так. Но есть одно важное "но": для того, чтобы наносить удары по Киевской области и Киеву этими ракетами, непосредственно саму пусковую установку должны размещать очень близко к границе. Это небольшой намек, но ВСУ имеют возможность нанесения высокоточных ударов по месторасположению пусковых установок. Поэтому, на мой взгляд, мы должны для себя решить – или мы продолжаем позволять реализовывать эти террористические акты на территории Украины, или мы имеем полное моральное и юридическое право на нанесение ударов по таким объектам, как ЗРК С-300 и С-400, которые находятся в пограничной зоне (и не только там) на территории РФ.

А вы допускаете нанесение таких ударов с территории Беларуси - насколько это вероятно?

Они могли бы осуществляться и из Беларуси. В частности, из Зябровки, где размещены российские С-300 и С-400. Но этого не было, потому что такие выстрелы фиксируются всеми средствами наблюдения, спутниками от международных партнеров. Мы можем говорить, что пуск осуществлялся именно с территории РФ на границе с Украиной.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что такие комплексы нужно поражать на тех позициях, откуда проводятся пуски. Несмотря на то, что эти комплексы мобильны, реально ли это сделать?

Да, реально. Действительно, в приграничной зоне размещаются соответствующие средства поражения, которые могут закрывать зону, из которой фактически может происходить пуск. После того, как до этой зоны отбывает соответствующая пусковая установка, например, С-400, то пока она доедет и займет позицию, это потребует времени. Ее развертывание занимает значительно больше времени, чем, например, развертывание самоходной артиллерийской установки или реактивной системы залпового огня. После этого мы можем наблюдать за всеми этими объектами.

Когда ЗРК занимает свою позицию – до пуска, или, в самом худшем случае, после него – ее возможно уничтожить. Но есть еще и другой интересный момент – мы можем просто начать уничтожать С-300 и С-400, которые находятся в зоне поражения нашими средствами за 10, 20, 40 километров от границы или больше. Они стоят на своих позициях, якобы прикрывают воздушное пространство РФ, и неважно, сегодня, завтра или через неделю они сделают выстрел в сторону Украины, этот комплекс должен стать целью для уничтожения, потому что он является потенциальной угрозой.

Чтобы завершить блок по С-300 и С-400, хотела бы уточнить. Несмотря на то, что сейчас мы не имеем возможности перехватывать ракеты, но можем поражать установки на месте пуска, как может ситуация измениться в ближайшее время? Есть ли у нас вообще такая перспектива?

Это будет зависеть от решения руководства страны - решение о нанесении ударов по территории страны-агрессора должно приниматься именно на таком уровне.

Также много вопросов возникает относительно возможности сбивания ракет Х-22. В официальном заявлении от украинской стороны отмечалось, что мы не можем этого делать, но в то же время некоторые российские эксперты говорят о том, что такие ракеты якобы могут сбивать NASAMS и IRIS-T. Не могли бы вы разъяснить, действительно ли это так?

Они не могут сбивать такие ракеты. Х-22 – это примитивная и дефективная советская ракета. Но она имеет несколько характеристик, из-за которых даже сегодня ее невозможно уничтожить с помощью комплексов ПВО. Во-первых, ее скорость достигает 4,5 махов. Напомню, что 5 махов – это барьер гиперзвукового оружия. То есть она почти приближается к такому оружию по скорости. Во-вторых, высота ее действия, от 12 до 20 километров. Высокая скорость и высокие высоты - это параметры для задействования эшелона большого радиуса действия. NASAMS и IRIS-T не могут эту ракету ни догнать, ни перехватить на высоте, например, 20 километров. Это мог бы делать, например, советский С-300 в качестве эшелона большого радиуса действия, который есть у нас на вооружении. Но есть одно "но" – характеристик ракет С-300 тоже недостаточно для перехвата ракет на таких скоростях. Может быть уникальный случай сбивания, когда эта ракета находится в стартовом положении. То есть когда ее запускают с самолета в зоне влияния украинской ПВО. Но такого не происходит, поэтому, фактически, мы не имеем возможности для их перехвата.

Однако такую возможность могут иметь ЗРК Patriot и SAMP-T. Потому что некоторые модификации ракет этого комплекса имеют возможность перехвата ракет на скорости до 5 махов и даже больше. То есть эти комплексы могут не только перехватывать такие ракеты, но и догонять их и уничтожать. Ну и, конечно, высоты в 20 километров им также доступны, потому что это как раз их характеристики. Итак, пока мы не получим этих комплексов, мы не будем иметь возможности эффективной для перехвата Х-22. А даже если получим, мы должны понимать, что эти комплексы имеют ограниченный радиус действия, поэтому нам нужно их как можно больше, чтобы повысить эффективность нашей ПВО.

Это уже не говоря о ракетах, потому что сами собой ракеты довольно дорогие, и их у нас может быть не так много.

Это – вопрос поставки от наших международных партнеров.