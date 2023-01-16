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Оккупанты РФ били по Киеву новыми ракетами С-400 — расследование

16 января 2023, 10:43
На месте взрывов нашли обломки с индексом 48Н6ДМ. Это новая ракета к российскому ЗРК С-400.
С-400
ЗРК С-400 / Скриншот

Российские оккупанты 14 января 2023 года ударили по Киеву новыми ракетами зенитно-ракетного комплекса С-400.

На это указывает маркировка обломков, обнаруженных на месте падения ракеты. Об этом идет речь в материале Defence Express.

Отмечается, что российские оккупанты применили ракеты С-400 по Киеву уже не впервые. Ранее такие обломки были найдены возле уничтоженного частного дома в Протасовом Яру, а также в разрушенной гостинице "Алфавіто" во время ракетных атак по Киеву 31 декабря.

При этом публикуется фото обломков, на них есть индекс — 48Н6ДМ. Это новая ракета к российскому ЗРК С-400.

  • РФ ударила по Киеву ракетами С-400
    РФ ударила по Киеву ракетами С-400 defence-ua.com
  • РФ ударила по Киеву ракетами С-400
    РФ ударила по Киеву ракетами С-400 defence-ua.com
  • РФ ударила по Киеву ракетами С-400
    РФ ударила по Киеву ракетами С-400 defence-ua.com
  • РФ ударила по Киеву ракетами С-400
    РФ ударила по Киеву ракетами С-400 defence-ua.com

ЗРК С-400

Российский зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности. Предназначен для уничтожения средств воздушно-космического нападения.

Характеристики:

  • во время работы по наземным целям её заявленная дальность 230 км;
  • вес боевой части – 180 кг.
  • Заявленные границы зоны прикрытия по дальности - 400 км.

Критика: Шведское Оборонное исследовательское агентство заявило, что реальные возможности С-400 преувеличены:

  • радиус действия этой системы против низколетящих целей на самом деле составляет всего 20 километров;
  • фактическая дальность — 150—200 км, вместо заявленных 400 км;
  • зенитная ракета 40Н6 с предполагаемой дальностью 400 км не прошла полностью испытания;
  • весь комплекс можно нейтрализовать, отключив или уничтожив в нём всего одно звено, например, пункт управления или радар.

Ранее сообщалось о том, что РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.

В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.

В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.

В КМВА подтвердили, что есть попадание в объект инфраструктуры.

Напомним, в субботу, 31 декабря, во время массированной ракетной атаки украинские защитники уничтожили в небе над Киевом семь вражеских воздушных целей. В трех районах столицы есть разрушения в результате падения обломков российских ракет.

В ходе массированной ракетной атаки в четверг, 29 декабря, выпустили по территории Украины 70 ракет.

При этом были уничтожены 58 из 70 крылатых ракет РФ.

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С-400 война России и Украины ракетный удар
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