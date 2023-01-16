Оккупанты РФ били по Киеву новыми ракетами С-400 — расследование

Российские оккупанты 14 января 2023 года ударили по Киеву новыми ракетами зенитно-ракетного комплекса С-400.
На это указывает маркировка обломков, обнаруженных на месте падения ракеты. Об этом идет речь в материале Defence Express.
Отмечается, что российские оккупанты применили ракеты С-400 по Киеву уже не впервые. Ранее такие обломки были найдены возле уничтоженного частного дома в Протасовом Яру, а также в разрушенной гостинице "Алфавіто" во время ракетных атак по Киеву 31 декабря.
При этом публикуется фото обломков, на них есть индекс — 48Н6ДМ. Это новая ракета к российскому ЗРК С-400.
ЗРК С-400
Российский зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности. Предназначен для уничтожения средств воздушно-космического нападения.
Характеристики:
- во время работы по наземным целям её заявленная дальность 230 км;
- вес боевой части – 180 кг.
- Заявленные границы зоны прикрытия по дальности - 400 км.
Критика: Шведское Оборонное исследовательское агентство заявило, что реальные возможности С-400 преувеличены:
- радиус действия этой системы против низколетящих целей на самом деле составляет всего 20 километров;
- фактическая дальность — 150—200 км, вместо заявленных 400 км;
- зенитная ракета 40Н6 с предполагаемой дальностью 400 км не прошла полностью испытания;
- весь комплекс можно нейтрализовать, отключив или уничтожив в нём всего одно звено, например, пункт управления или радар.
Ранее сообщалось о том, что РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.
В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.
В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.
В КМВА подтвердили, что есть попадание в объект инфраструктуры.
Напомним, в субботу, 31 декабря, во время массированной ракетной атаки украинские защитники уничтожили в небе над Киевом семь вражеских воздушных целей. В трех районах столицы есть разрушения в результате падения обломков российских ракет.
В ходе массированной ракетной атаки в четверг, 29 декабря, выпустили по территории Украины 70 ракет.
При этом были уничтожены 58 из 70 крылатых ракет РФ.
Читайте еще:
- Угроза новых бомбардировок: в ГУР назвали вероятную дату ракетного удара РФ
- РФ готовит новый ракетный удар по Украине: в Силах обороны назвали вероятные цели
- РФ готовит новый ракетный удар по Украине: куда могут целиться оккупанты