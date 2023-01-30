Угроза массированной атаки ракетами и дронами: РФ готова нанести точечный удар

Враг пытается выработать новую тактику, чтобы снизить эффективность украинской ПВО, подчеркнула Наталья Гуменюк.

РФ готова нанести новый ракетный удар, предупредила Наталья Гуменюк / pixabay.com, vpk.name

РФ может готовить новый удар по Украине. Оккупанты готовы использовать как дроны-камикадзе, так и крылатые ракеты, заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Как рассказала она в эфире телемарафона, в Черном море РФ держит 11 кораблей, в том числе три ракетоносителя, снаряженные 20 ракетами Калибр.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Юга уточнила, что количество ракетоносителей РФ осталось постоянным: "Их три, и ракет типа "Калибр" наготове 20. Это говорит о том, что они продолжают оказывать давление на население, и не исключаются точечные удары".

По ее словам, ракет типа "Калибр" в России осталось "чрезвычайно мало", враг их "приберегает" для поражения объектов критической инфраструктуры Украины. Вместе с тем враг пытается выработать новую тактику, чтобы снизить эффективность украинской ПВО, в частности перед массированными ракетными ударами активизирует воздушную разведку.

"Они пытаются максимально тщательно собрать информацию, в том числе и об объектах, принадлежащих к противовоздушной обороне, они отслеживают и видят результативность нашей ПВО, возросшей до 75-80% в противодействии массированным ракетным атакам. Это говорит о том, что они ищут тактику, когда могут снизить этот процент противодействия нашей ПВО. Поэтому более дешевые Shahed используются первыми волнами для того, чтобы и разведать, и уничтожить средства ПВО, истощить систему наблюдения. А потом уже запускают ракеты", - добавила Гуменюк.

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, 26 января Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Силы обороны сбили 47 из 55 запущенных ракет.

В результате атак, которые россия совершила по Украине в четверг погибли 11 человек и столько же ранены, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

При этом в результате террористических атак россии как дронами, так и ракетами, были поражения в 11 областях. Всего возникло 2 пожара в результате этих поражений, повреждены 35 зданий, пострадали 11 человек.

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