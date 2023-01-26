Россия атаковала Украину ракетами: под ударом может оказаться ряд областей

Несколько ракет уже сбила противовоздушная оборона Украины.

Россия атаковала Украину ракетами / Минобороны РФ, УНИАН

Страна-агрессор Россия выпустила по Украине ракеты. О первых опасных воздушных целях сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он рассказал, что несколько ракет начали движение с юга и пролетели через Николаевскую область.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что уже есть первые сбития ракет оккупантов украинской ПВО.

О повышенной угрозе ракетного удара в Черкасской области сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Ракеты также летят на Киев-их движение в сторону украинско столицы заметили в Умани. Сообщалось, что на Киевщине сработала противовоздушная оборона и были сбиты первые ракеты.

Между тем стало известно, что группа ракет зафиксирована в направлении Винницы и Житомира.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отмечает, что точное количество выпущенных Россией ракет сейчас подсчитать невозможно.

Четыре российских самолета Су-35 были зафиксированы над воздушным пространством оккупированного Крыма. Вероятны запуски управляемых авиационных ракет Х-59.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты готовятся сегодня, 26 января, ударить по Украине ракетами. Массированный ракетный удар они хотят осуществить, задействуя свою авиацию и корабли, заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко. Также это подтвердила пресс-секретарь оперативного командования " Юг " Наталья Гуменюк.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий отмечал, что сохраняется угроза нанесения РФ ракетных ударов по Украине. Он уточнил, что у России осталось до 20% от довоенных запасов высокоточных ракет – примерно 550 единиц. Поэтому она комбинирует их с дронами-камикадзе и перерабатывает ракеты C - 300 и C-400 для запусков "земля-земля".

Читайте также: