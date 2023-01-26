РФ сегодня хочет массированно ударить ракетами: украинцев предупредили об опасности

Оккупанты хотят массово атаковать Украину ракетами из авиации и кораблей.

РФ готовится массово ударить по Украине ракетами/ Минобороны РФ pixabay.com

Российские оккупанты готовятся сегодня, 26 января, ударить по Украине ракетами. Массированный ракетный удар они хотят осуществить, задействуя свою авиацию и корабли.

Об этом заявил председатель Одесской областной военной администрации Максим Марченко в Telegram. Он призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг готовится нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей! Прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Верим в нашу противовоздушную оборону. Слава Украине!", – написал Марченко.

То, что РФ может сегодня осуществить очередную ракетную атаку, подтвердила и пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Тем временем в ДТЭК сообщили, что из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света. Это нужно для того, чтобы избежать значительных повреждений в случае, если вражеские ракеты попадут в энергетические объекты.

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Об отключении электроэнергии сообщили и в других областях. Так, в "Житомироблэнерго" заявили, что применяют превентивные отключения электричества на Житомирщине.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий отмечал, что сохраняется угроза нанесения РФ ракетных ударов по Украине. Он уточнил, что у России осталось до 20% от довоенных запасов высокоточных ракет – примерно 550 единиц. Поэтому она комбинирует их с дронами-камикадзе и переделывает ракеты C-300 и C-400 для запусков "земля-земля".

Напомним, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские захватчики могут намеренно совершать небольшие атаки на большей части линии фронта, чтобы отвлечь Вооруженные силы Украины и тем временем осуществить решающую наступательную операцию на Луганщине.

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