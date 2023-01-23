Угроза массированного удара: в разведке назвали ракеты, которыми может бить РФ

У России осталось не более 20% от довоенных запасов ракет, рассказал Вадим Скибицкий.

РФ может нанести новый ракетный удар по Украине / Facebook/okPivden

Сохраняется угроза нанесения РФ ракетных ударов по Украине, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Он уточнил, что у России осталось до 20% от довоенных запасов высокоточных ракет – приблизительно 550 единиц. Поэтому она комбинирует их с дронами-камикадзе и переделывает ракеты С-300 и С-400 для запусков "земля-земля", пояснил он в интервью Delfi.

"У них есть "Искандеры", есть Х-101, Х-555. По нашим подсчетам у России осталось не более 20% от довоенных запасов и того, что было произведено во время войны. Это приблизительно 550 единиц. Их потенциала хватит на проведение двух-трех массированных ударов в количестве больше 80 ракет", - не исключил представитель ГУР.

Вместе с тем он напомнил, что последний удар РФ составил менее 30 высокоточных ракет и это означает, что у оккупантов наблюдается дефицит, и они не успевают пополнять арсенал.

Россияне стали использовать дроны и переделывать ракеты С-300 и С-400 и запускать их как ракеты "земля-земля".

Ракетный удар РФ

Напомним, 14 января после объявления масштабной воздушной тревоги во многих областях Украины прозвучали взрывы.

Ранее сообщалось о том, что РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.

В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.

В Днепре число жертв российской ракетной атаки увеличилось - уже известно о 46 погибших.

В настоящее время продолжаются поиски пропавших без вести.

Ракета РФ уничтожила 72 квартиры мирных жителей Днепра. 164 квартиры повреждены.

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