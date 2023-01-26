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Производитель F-16 готов поставлять истребители тем странам, которые передадут свои самолеты Украине

26 января 2023, 07:09
Компания Lockheed Martin собирается наращивать производство F-16, чтобы удовлетворить спрос на эти самолеты.
Истребитель F-16
Компания-производитель F-16 заявила о готовности поставлять самолеты третьим странам, которые передадут свои истребители Украине / Фото Википедия

Американская корпорация Lockheed Martin, которая выпускает истребители F-16, готова нарастить производство этих самолетов. Их будут поставлять третьим странам, чтобы они могли передать Вооруженным силам Украины свои F-16.

Об этом заявил главный операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон, пишет Financial Times.

По его словам, компания-производитель напрямую не участвует в переговорах о возможной поставке военных самолетов Киеву. Однако Lockheed Martin собирается "наращивать производство F-16 в Гринвилле (Южная Каролина, США)" для того, чтобы удовлетворить спрос на эти самолеты. Их хотят сделать в таком количестве, чтобы обеспечить истребителями практически все страны, которые решат помочь Украине такой техникой.

Издание отмечает, что Белый дом отклонил запросы Украины о предоставлении ей таких современных истребителей, как F-16. В Штатах опасались, что самолеты могут быть использованы для ударов по территории России.

Правительство США должно одобрить продажу или передачу третьим странам истребителей американского производства. Это значит, что для того, чтобы европейские страны могли передать Украине F-16, им потребуется политическая поддержка со стороны администрации Джо Байдена.

Европейские чиновники говорят, что один из вариантов обеспечения ВСУ истребителями – это реэкспорт странами-членами ЕС F-16 непосредственно в Украину. Также изготовленные в США самолеты могут отправлять в бывшие страны Варшавского договора, которые взамен могут передавать Украине свои советские самолеты.

У Нидерландов, которые ранее говорили, что рассмотрят возможность поставки Украине F-16, есть около 40 таких самолетов. Сейчас их постепенно заменяют на более совершенные F-35.

Кроме Нидерландов, еще семь других европейских стран НАТО используют F-16. Это, в частности, Польша, Норвегия и Румыния.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Самолеты F-16 для Украины

20 января стало известно, что Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Такое заявление озвучил во время парламентских дебатов в четверг министр иностранных дел Вопке Хукстра.

21 января посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что в США ожидается широкая поддержка инициативы союзников о передаче Украине истребителей F-16. Администрация Джо Байдена позитивно реагирует на любую помощь украинским войскам.

25 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал начало работы по получению Украиной американских истребителей F-16.

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