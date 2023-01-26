glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Канада готовится отправить Украине танки Leopard - СМИ

26 января 2023, 08:24
Канада надеется предоставить Украине не менее 10 танков Leopard 2 или даже больше, говорят инсайдеры.
Танк Leopard, флаг Канады
Канада может отправить Украине танки Leopard 2 / Фото Википедия, pixabay.com

Вооруженные силы Канады рассматривают возможность отправить Украине танки Leopard. Об этом пишет канадское издание Ottawa Citizen со ссылкой на источники в Министерстве обороны и промышленности.

Вооруженные силы Канады имеют на вооружении 112 танков Leopard 2. Некоторые из них предназначены для тренировок, а другие являются бронированными ремонтно-эвакуационными машинами.

Военные инсайдеры рассказали, что Канада надеется предоставить Украине не менее 10 танков Leopard 2 или даже больше.

Отмечается, что Королевские военно-воздушные силы Канады могут, в случае необходимости, использовать свои транспортные самолеты С-17 для перевозки танков в Польшу, а оттуда их смогут доставить в Украину.

Как пишет издание, премьер-министр Джастин Трюдо в среду, 25 января, не смог подтвердить передачу танков Украине, однако предположил, что это может произойти в ближайшее время.

"Как вы хорошо знаете, Канада всегда старается сделать все возможное, чтобы помочь Украине. Мы надеемся, что в ближайшие несколько дней у нас будет чем поделиться", – сказал он журналистам.

Танки Leopard 2 для Украины

25 января канцлер Германии Олаф Шольц во время заседания немецкого правительства заявил, что ФРГ направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Берлин разрешит другим странам реэкспорт танков Украине.

Ранее в СМИ сообщали, что Шольц после нескольких месяцев колебаний принял решение о передаче танков Leopard Украине. Отмечалось, что Германия отправит Киеву как минимум одну роту танков Leopard 2A6. (Танковая рота обычно состоит из 10 танков, но согласно стандартам НАТО она включает в себя 14 танков).

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что боевые танки, которые предоставят Украине страны Запада, помогут ВСУ вести механизированные боевые действия, что даст возможность нанести поражение оккупантам и освободить украинскую территорию. По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Украине необходимо 300 основных боевых танков, чтобы осуществить контрнаступление.

Как пишет Spiegel, Украина получит 80 танков Leopard от европейских стран. При этом немецкие танки поступят на вооружение Вооруженных сил Украины до конца марта.

Танк Leopard 2 - в чем его особенность

Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1.

В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий.

Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу.

Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм.

Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

Другие новости:

война в Украине новости Украины новости Канады война России и Украины Танк Leopard 2
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:24

Канада готовится отправить Украине танки Leopard - СМИ

08:00

В России есть коррупция, и в Украине есть коррупция. Но есть нюансмнение

07:58

РФ сегодня хочет массированно ударить ракетами: украинцев предупредили об опасностиВидео

07:47

Спас жизнь около 600 защитников Украины: на фронте погиб Народный герой Роман Бабич

07:45

Бахмут брать не будут: РФ отвлекает ВСУ для "решающего" наступления на Луганщине – ISWВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

07:09

Производитель F-16 готов поставлять истребители тем странам, которые передадут свои самолеты УкраинеВидео

06:35

Герасимов, посмотри на карту и умри от горямнение

06:34

РФ атаковала Украину дронами: ВСУ ночью сбили все 24 беспилотника, запущенные врагом

06:00

Как усилить прием сигнала на телефоне: простые способы, которые помогут забыть о плохой связи

Реклама
04:50

Скорлупа слетит с яйца за секунды: секретный ингредиент, который стоит добавить в воду при варкеВидео

04:05

Завалит снегом, врежут морозы: украинцам назвали сроки настоящей зимыВидео

03:33

"Очухалась после запоя": Волочкова засветила непристойное в странном платьеВидео

03:00

Пальчики оближешь: восхитительный рецепт квашеной капусты в собственном сокуВидео

02:20

"Убивать царя – не по-русски": уход Путина будет громким, но россияне не будут плакать – политологВидео

01:39

Всегда будет мягким и пушистым: как легко почистить коврик в ванной

00:17

Тонко играют на нервах: пять имен, которые носят невыносимо ревнивые мужчины

00:10

Вкуснейший борщ с насыщенным красным цветом: как правильно добавлять уксус в блюдоВидео

00:01

"Противоречит принципам НАТО": Залужный впервые отреагировал на скандал в МинобороныВидео

25 января, среда
23:56

Авиакатастрофа в Броварах: эксперт рассказал о причине крушения вертолетаВидео

23:43

"Копят бронированный кулак": РФ до марта пойдет в активное наступление – генерал-майорВидео

Реклама
23:25

Какие брови в тренде сейчас: 5 популярных вариантов, которые сделают взгляд головокружительным

23:17

"Через месяц-два РФ начнет свои активные действия": Данилов предупредил о мощном наступлении россиянВидео

22:37

"Враг усиливает давление": в Минобороны сообщили об обострении под Бахмутом и УгледаромВидео

21:57

Пионтковский рассказал, какие действия ВСУ приведут к тотальному краху путинского режимаВидео

21:47

"Я тебя все равно люблю": пропутинская артистка "Сватов" цинично обратилась к Кошмал

21:34

Когда Украина может получить танки Abrams M1: у Байдена назвали срокиВидео

21:00

"Путин ошибался с самого начала": Байден назвал главную цель США в военной поддержке УкраиныВидео

20:22

"Важный шаг к победе над агрессором Россией": Зеленский поблагодарил Байдена за танки AbramsВидео

19:52

Освободили населенный пункт и уничтожили сотню оккупантов: среди защитников раненых нет - ГайдайВидео

19:36

Байден в день рождения Зеленского объявил о поставках Украине 31 танка AbramsВидео

19:27

Лукашенко ищет вариант "спасения" и не помогает Путину войсками: он видит поражение РФ - экспертВидео

19:26

В рамках возмещения поврежденного жилья в Украине запускают платформу "Украина - это Дом", - Шуляк

19:20

Переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО провалилисьмнение

19:15

Были светлыми, талантливыми и перспективными: в боях под Бахмутом погибли двое молодых защитников

19:14

Самые модные джинсы 2023: 4 модели потрясающей красоты, без которых весна будет немыслимой

18:57

"Всё начнется после 2-4 поражений": Подоляк описал реальный сценарий развала РФВидео

18:45

Гороскоп на завтра 26 января: Тельцам – прощение, Рыбам – финансовая прибыльВидео

18:38

В России разразились истерикой из-за Leopard 2 Украине и воплями о "грязно-ядерной бомбе"Видео

18:29

"Обсуждали усиление армии": Резников анонсировал хорошие новости после переговоров с СШАВидео

18:27

"Ни в коем случае": Шольц очертил "красные линии" для дальнейшей военной поддержки УкраиныВидео

Реклама
18:21

РФ готовит новое наступление: эксперт назвал три вероятных направленияВидео

18:13

Имбирь польза и вред: секретные свойства панацеи китайской медицины

18:04

"Россия не готовится ни к каким атакам": политолог назвал реальную причину появления ПВО в МосквеВидео

17:46

Оккупанты будут атаковать города и села: в разведке назвали сроки наступления РФВидео

17:34

"Россияне накапливают резервы": эксперт назвал две области, которые находятся под угрозой нового вторжения

17:30

Чем полезно копченое сало: "прочищает" мозги и "заряжает" сердце, но есть нюансВидео

17:26

Байден отправит Украине 31 танк Abrams – BloombergВидео

17:17

Совсем не для красоты: почему в СССР ступеньки красили лишь по краям

17:06

"Башни Кремля и Мавзолей": Небоженко объяснил, почему это главные цели для ВСУ

17:00

"Бавовна" в Крыму: гремят взрывы, у военного аэродрома клубы дымаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять