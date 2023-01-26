Канада готовится отправить Украине танки Leopard - СМИ

Канада надеется предоставить Украине не менее 10 танков Leopard 2 или даже больше, говорят инсайдеры.

Канада может отправить Украине танки Leopard 2 / Фото Википедия, pixabay.com

Вооруженные силы Канады рассматривают возможность отправить Украине танки Leopard. Об этом пишет канадское издание Ottawa Citizen со ссылкой на источники в Министерстве обороны и промышленности.

Вооруженные силы Канады имеют на вооружении 112 танков Leopard 2. Некоторые из них предназначены для тренировок, а другие являются бронированными ремонтно-эвакуационными машинами.

Военные инсайдеры рассказали, что Канада надеется предоставить Украине не менее 10 танков Leopard 2 или даже больше.

Отмечается, что Королевские военно-воздушные силы Канады могут, в случае необходимости, использовать свои транспортные самолеты С-17 для перевозки танков в Польшу, а оттуда их смогут доставить в Украину.

Как пишет издание, премьер-министр Джастин Трюдо в среду, 25 января, не смог подтвердить передачу танков Украине, однако предположил, что это может произойти в ближайшее время.

"Как вы хорошо знаете, Канада всегда старается сделать все возможное, чтобы помочь Украине. Мы надеемся, что в ближайшие несколько дней у нас будет чем поделиться", – сказал он журналистам.

Танки Leopard 2 для Украины

25 января канцлер Германии Олаф Шольц во время заседания немецкого правительства заявил, что ФРГ направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Берлин разрешит другим странам реэкспорт танков Украине.

Ранее в СМИ сообщали, что Шольц после нескольких месяцев колебаний принял решение о передаче танков Leopard Украине. Отмечалось, что Германия отправит Киеву как минимум одну роту танков Leopard 2A6. (Танковая рота обычно состоит из 10 танков, но согласно стандартам НАТО она включает в себя 14 танков).

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что боевые танки, которые предоставят Украине страны Запада, помогут ВСУ вести механизированные боевые действия, что даст возможность нанести поражение оккупантам и освободить украинскую территорию. По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Украине необходимо 300 основных боевых танков, чтобы осуществить контрнаступление.

Как пишет Spiegel, Украина получит 80 танков Leopard от европейских стран. При этом немецкие танки поступят на вооружение Вооруженных сил Украины до конца марта.

Танк Leopard 2 - в чем его особенность Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1. В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий. Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу. Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм. Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

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