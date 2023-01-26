glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Кремль "замыливает" глаза россиянам по поводу мощи западных танков в руках ВСУ - ISW

26 января 2023, 08:48
В Институте изучения войны считают - русская пропаганда пытается успокоить россиян. Но реально в Кремле знают высокий потенциал западных танков в руках ВСУ.
Кремль, танки
Кремль "замыливает" глаза россиянам по поводу мощи западных танков в руках ВСУ - ISW / https://ua.depositphotos.com

Кремль и подконтрольны ему пропагандисты с блогерами пытались преуменьшить значение западных поставок танков в Украину − считая эти системы реальной угрозой агрессорским планам России. Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

"Тот факт, что Кремль и российские блогеры не оценивали передачу бронетехники, которая действительно могла бы помочь будущим украинским контрнаступательным операциям, как эскалацию, говорит о том, что Кремль и российское информационное пространство продолжают выбирать, какие системы рассматривать как эскалацию", - говорится в отчете.

Далее, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил − поставка Западом танков Украине является "полным провалом с точки зрения технологических аспектов" и что существует "явная переоценка потенциала, который эти танки добавят ВСУ".

Как пишут американские аналитики, Кремль и кремлевские клевреты, похоже, в данном случае больше озабочены тем, чтобы снизить потенциальные опасения по поводу последствий, чем подпиткой эскалации украино-российской войны западной стороной.

Напомним, американское издание Politico 24 января сообщило сведения о том, что Штаты рассматривают возможность поставить Украине около 30 танков Abrams. В Пентагоне сказали журналистам, что Вашингтон никогда не отказывался от обсуждений о поставках Украине таких танков.

Журналисты Reuters отмечали, что Штаты могут поставить Украине танки Abrams в течение ближайших месяцев. Как предположили в немецкой прессе, решение Вашингтона направлено на создание мотивации для Германии на передачу Украине танков Leopard 2.

25 января 2023 года президент США Джо Байден заявил - Пентагон принял решение отправить Украине 31 танк Abrams M1.

Другие новости:

танки война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:54

Опух из-за перебора с инъекциями: дублера Путина неудачно "подогнали" под оригинал - СМИ

08:48

Кремль "замыливает" глаза россиянам по поводу мощи западных танков в руках ВСУ - ISWВидео

08:41

Россия атаковала Украину ракетами: под ударом может оказаться ряд областейВидео

08:24

Канада готовится отправить Украине танки Leopard - СМИ

08:00

В России есть коррупция, и в Украине есть коррупция. Но есть нюансмнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

07:58

РФ сегодня хочет массированно ударить ракетами: украинцев предупредили об опасностиВидео

07:47

Спас жизнь около 600 защитников Украины: на фронте погиб Народный герой Роман Бабич

07:45

Бахмут брать не будут: РФ отвлекает ВСУ для "решающего" наступления на Луганщине – ISWВидео

07:09

Производитель F-16 готов поставлять истребители тем странам, которые передадут свои самолеты УкраинеВидео

Реклама
06:35

Герасимов, посмотри на карту и умри от горямнение

06:34

РФ атаковала Украину дронами: ВСУ ночью сбили все 24 беспилотника, запущенные врагом

06:00

Как усилить прием сигнала на телефоне: простые способы, которые помогут забыть о плохой связи

04:50

Скорлупа слетит с яйца за секунды: секретный ингредиент, который стоит добавить в воду при варкеВидео

04:05

Завалит снегом, врежут морозы: украинцам назвали сроки настоящей зимыВидео

03:33

"Очухалась после запоя": Волочкова засветила непристойное в странном платьеВидео

03:00

Пальчики оближешь: восхитительный рецепт квашеной капусты в собственном сокуВидео

02:20

"Убивать царя – не по-русски": уход Путина будет громким, но россияне не будут плакать – политологВидео

01:39

Всегда будет мягким и пушистым: как легко почистить коврик в ванной

00:17

Тонко играют на нервах: пять имен, которые носят невыносимо ревнивые мужчины

00:10

Вкуснейший борщ с насыщенным красным цветом: как правильно добавлять уксус в блюдоВидео

Реклама
00:01

"Противоречит принципам НАТО": Залужный впервые отреагировал на скандал в МинобороныВидео

25 января, среда
23:56

Авиакатастрофа в Броварах: эксперт рассказал о причине крушения вертолетаВидео

23:43

"Копят бронированный кулак": РФ до марта пойдет в активное наступление – генерал-майорВидео

23:25

Какие брови в тренде сейчас: 5 популярных вариантов, которые сделают взгляд головокружительным

23:17

"Через месяц-два РФ начнет свои активные действия": Данилов предупредил о мощном наступлении россиянВидео

22:37

"Враг усиливает давление": в Минобороны сообщили об обострении под Бахмутом и УгледаромВидео

21:57

Пионтковский рассказал, какие действия ВСУ приведут к тотальному краху путинского режимаВидео

21:47

"Я тебя все равно люблю": пропутинская артистка "Сватов" цинично обратилась к Кошмал

21:34

Когда Украина может получить танки Abrams M1: у Байдена назвали срокиВидео

21:00

"Путин ошибался с самого начала": Байден назвал главную цель США в военной поддержке УкраиныВидео

20:22

"Важный шаг к победе над агрессором Россией": Зеленский поблагодарил Байдена за танки AbramsВидео

19:52

Освободили населенный пункт и уничтожили сотню оккупантов: среди защитников раненых нет - ГайдайВидео

19:36

Байден в день рождения Зеленского объявил о поставках Украине 31 танка AbramsВидео

19:27

Лукашенко ищет вариант "спасения" и не помогает Путину войсками: он видит поражение РФ - экспертВидео

19:26

В рамках возмещения поврежденного жилья в Украине запускают платформу "Украина - это Дом", - Шуляк

19:20

Переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО провалилисьмнение

19:15

Были светлыми, талантливыми и перспективными: в боях под Бахмутом погибли двое молодых защитников

19:14

Самые модные джинсы 2023: 4 модели потрясающей красоты, без которых весна будет немыслимой

18:57

"Всё начнется после 2-4 поражений": Подоляк описал реальный сценарий развала РФВидео

18:45

Гороскоп на завтра 26 января: Тельцам – прощение, Рыбам – финансовая прибыльВидео

Реклама
18:38

В России разразились истерикой из-за Leopard 2 Украине и воплями о "грязно-ядерной бомбе"Видео

18:29

"Обсуждали усиление армии": Резников анонсировал хорошие новости после переговоров с СШАВидео

18:27

"Ни в коем случае": Шольц очертил "красные линии" для дальнейшей военной поддержки УкраиныВидео

18:21

РФ готовит новое наступление: эксперт назвал три вероятных направленияВидео

18:13

Имбирь польза и вред: секретные свойства панацеи китайской медицины

18:04

"Россия не готовится ни к каким атакам": политолог назвал реальную причину появления ПВО в МосквеВидео

17:46

Оккупанты будут атаковать города и села: в разведке назвали сроки наступления РФВидео

17:34

"Россияне накапливают резервы": эксперт назвал две области, которые находятся под угрозой нового вторжения

17:30

Чем полезно копченое сало: "прочищает" мозги и "заряжает" сердце, но есть нюансВидео

17:26

Байден отправит Украине 31 танк Abrams – BloombergВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зима
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять