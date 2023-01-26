В Институте изучения войны считают - русская пропаганда пытается успокоить россиян. Но реально в Кремле знают высокий потенциал западных танков в руках ВСУ.

Кремль "замыливает" глаза россиянам по поводу мощи западных танков в руках ВСУ - ISW / https://ua.depositphotos.com

Кремль и подконтрольны ему пропагандисты с блогерами пытались преуменьшить значение западных поставок танков в Украину − считая эти системы реальной угрозой агрессорским планам России. Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

"Тот факт, что Кремль и российские блогеры не оценивали передачу бронетехники, которая действительно могла бы помочь будущим украинским контрнаступательным операциям, как эскалацию, говорит о том, что Кремль и российское информационное пространство продолжают выбирать, какие системы рассматривать как эскалацию", - говорится в отчете.

Далее, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил − поставка Западом танков Украине является "полным провалом с точки зрения технологических аспектов" и что существует "явная переоценка потенциала, который эти танки добавят ВСУ".

Как пишут американские аналитики, Кремль и кремлевские клевреты, похоже, в данном случае больше озабочены тем, чтобы снизить потенциальные опасения по поводу последствий, чем подпиткой эскалации украино-российской войны западной стороной.

Напомним, американское издание Politico 24 января сообщило сведения о том, что Штаты рассматривают возможность поставить Украине около 30 танков Abrams. В Пентагоне сказали журналистам, что Вашингтон никогда не отказывался от обсуждений о поставках Украине таких танков.

Журналисты Reuters отмечали, что Штаты могут поставить Украине танки Abrams в течение ближайших месяцев. Как предположили в немецкой прессе, решение Вашингтона направлено на создание мотивации для Германии на передачу Украине танков Leopard 2.

25 января 2023 года президент США Джо Байден заявил - Пентагон принял решение отправить Украине 31 танк Abrams M1.

Другие новости: