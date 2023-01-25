Байден в день рождения Зеленского объявил о поставках Украине 31 танка Abrams

Украина готовится к контрнаступлению – США ожидают, что оружие Запада позволит Киеву освободить оккупированные Крым и Донбасс, сказал Джо Байден.

Украина получит 31 танк Abrams M1, обучение солдат ВСУ начнется уже в скором времени - Байден / Коллаж Офис президента, Defense.gov/Joshua Taeckens

Соединенные Штаты Америки приняли решение отправить Украине 31 танк Abrams M1. Украинская армия готовится к контрнаступлению и нуждается в вооружениях. В Вашингтоне надеются, что оружие Запада поможет Киеву освободить оккупированные Крым и Донбасс. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

"Мы намерены помочь Украине защитить свою территорию и перейти в контрнаступление. Чтобы освободить страну, им нужно повысить свои оборонительные способности... Сегодня мы выделяем более 500 единиц бронетехники, а также я объявляю, что мы выделяем 31 танк Abrams", - отметил Байден в ходе своего заявления в Белом доме в среду, 25 января.

Также он добавил, что танки Abrams M1 очень сложные в управлении и эксплуатации. Понадобится время, чтобы подготовить специалистов.

"Мы будем обучать украинских военных этому и как можно скорее начнем это делать. Чтобы поставить танки на поле боя понадобится время и нужно приложить усилия, чтобы украинские военные были готовы к их эксплуатации", - сказал президент США.

Также Джо Байден добавил, что Штаты готовят дополнительные ресурсы и средства на помощь Украине, о которых намерены объявить в следующие недели и месяцы.

"Коллективный Запад передаст Украине в ближайшие недели сотни единиц бронетехники, в том числе танки; экипажи для нее уже подготовлены", - подчеркнули в Белом доме.

Напомним, американское издание Politico 24 января сообщило сведения о том, что Штаты рассматривают возможность поставить Украине около 30 танков Abrams. В Пентагоне сказали журналистам, что Вашингтон никогда не отказывался от обсуждений о поставках Украине таких танков.

Журналисты Reuters отмечали, что Штаты могут поставить Украине танки Abrams в течение ближайших месяцев. Как предположили в немецкой прессе, решение Вашингтона направлено на создание мотивации для Германии на передачу Украине танков Leopard 2.

Танки Leopard 2 для Украины: