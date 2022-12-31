"Лишь усиливают решительность": в США резко отреагировали на ракетный террор россиян

Посол США подчеркнула, что российские удары по домам, гостиницам и другим гражданским объектам лишь усиливают решимость как Украины, так и Америки.

В США резко отреагировали на ракетный террор россиян / УНИАН, Википедия

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк отреагировала на массированный обстрел украинских городов Россией накануне Нового года. Она подчеркнула, что эти атаки лишь усиливают решимость Америки.

Как отметила посол США в Twitter, российские оккупационные войска уже в третий раз на этой праздничной неделе совершили неизбирательные обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.

Она подчеркнула, что российские удары по домам, гостиницам и другим гражданским объектам лишь усиливают решимость как Украины, так и США.

"Уже в третий раз на этой праздничной неделе Россия осуществила неизбирательные обстрелы украинцев, нанося удары по домам, гостиницам и другим гражданским объектам. Эти атаки, особенно ужасные в это время года, лишь усиливают решимость как отважных украинцев, так и нашу", - написала Бринк.

Массированная ракетная атака на Украину

В Украине в субботу, 31 декабря, во время воздушной тревоги прокатилась череда взрывов в разных областях. Страна-агрессор Россия массово запустила по Украине ракеты.

В разных областях Украины сработала противовоздушная оборона. В частности, в Киевской, Винницкой, Харьковской, Херсонской, Тернопольской Житомирской, Хмельницкой областях.

В Киеве также было слышно несколько громких взрывов. В сети сообщали о 10 звуках взрыва в Киеве, громче всего было в центре. Мэр столицы Виталий Кличко призвал оставаться в укрытиях.

Тем временем в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях экстренные отключения света.

"Это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - сообщили в ДТЭК.

Вместе с тем, секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал видео, на котором запечатлено отключение электроснабжения в Москве. Тем самым он показал, какой может быть судьба Москвы и всей России в 2023 году. "Москва, Кремль. Россия завтра ... 2023", - подписал видео Данилов.

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